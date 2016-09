Ciberdelincuentes prefieren robar datos antes que dinero

Esto se debe a la facilidad para acceder a los datos de los usuarios por la falta de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (03/SEP/2016).- Los cibercriminales han dejado atrás el robo de dinero de cuentas bancarias y actualmente prefieren robar información o datos, toda vez que resulta más redituable, de acuerdo con el vicepresidente de Soporte Técnico y Ventas para Latinoamérica y el Caribe de Fortinet, Martín Hoz.



En entrevista con Notimex, el ejecutivo explicó que este fenómeno se debe a la facilidad para acceder a los datos de los usuarios por la falta de seguridad de éstos al compartir información.



Señaló que es más rentable para el cibercrimen robar a una empresa un listado de clientes o a un banco la lista de los cuentahabientes más importantes, o bien implantar a los usuarios de teléfonos inteligentes un sistema que les prohiba ver su información y esta manera robar más de una vez.



Por otro lado, señaló que uno de los principales riesgos es que los trabajadores que ingresan a la red interna y se conectan a los ordenadores de las empresas se podrían infectar por ataques que se dirigen a las organizaciones.



Por ello, recomendó que las firmas deben proporcionar información a sus trabajadores para que sus dispositivos no sean atacados, con lo que se genera una cultura de ciberseguridad en la que la ésta es vista como un apoyo más que como una carga.



Comentó que anteriormente las firmas buscaban seguridad movidas por el miedo y ahora lo hacen pensando en el valor agregado de confianza que les brinda, con lo que es evidente la evolución de la ciberseguridad en las empresas.

Además, el directivo afirmó que "para mantener la seguridad hay que moverse en el mundo cibernético como lo hacemos en el mundo real, porque el mundo virtual tiene implicaciones en el mundo real".



"Lo más cercano a estar bien protegidos es hacerle caso a la abuelita, pero en equivalentes digitales, el equivalente digital de no abrir la puerta a desconocidos es no aceptar invitaciones de extraños. Hay que ver cómo traducimos los consejos tradicionales de las generaciones anteriores a nuestra realidad digital", dijo.