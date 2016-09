Astronautas cumplen con éxito caminata espacial en la EEI

La expedición duró 6 horas y 48 minutos La NASA informó que realizaron trabajos de instalación de nuevos equipos WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (01/SEP/2016).- Dos astronautas estadounidenses en la Estación Espacial Internacional (EEI) cumplieron con éxito este jueves una caminata espacial para realizar trabajos e instalar nuevos equipos, informó la NASA. "Ellos ejecutaron todas las tareas previstas", indicó el comentarista de la televisión de la NASA, que retransmite en directo las imágenes de la operación. El comandante de la tripulación del puesto orbital, Jeff Williams, y la ingeniera de vuelo Kate Rubins volvieron a la esclusa de descompresión de la EEI tras concluir una expedición durante 6 horas y 48 minutos. Se trata de sus segundas salidas al espacio en dos semanas. En esta misión debían retirar un radiador del sistema de enfriamiento de la Estación que había sido instalado anteriormente, en marco de reparaciones de una fuga de amoniaco. Los dos astronautas ajustaron las antenas solares e instalaron la primera de varias cámaras de televisión de alta definición, que servirán para vigilar las actividades exteriores de la estación como los movimientos de carga espacial. Esta expedición orbital fue la 195 realizada como parte del montaje y mantenimiento de la ISS. Fue la quinta salida al espacio para Williams, de 58 años, y la segunda para Rubins, de 37 años y la segunda mujer en realizar una expedición de este tipo. El 19 de agosto, Williams batió el récord del número de días en la estación espacial para un estadounidense, superando los 520 días que alcanzó Scott Kelly. Cuando regrese a la Tierra a la semana próxima, Williams habrá cumplido 534 días en órbita.

.@NASA_Astronauts exit airlock and begin heading toward work site to retract thermal control radiator. pic.twitter.com/YfOOkxiGfS — Intl. Space Station (@Space_Station) 1 de septiembre de 2016