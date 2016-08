Ahorra con un mejor control del uso de datos móviles

Recomiendan establecer un límite de consumo de acuerdo con el plan de datos

CIUDAD DE MÉXICO (27/AGO/2016).- El uso de datos móviles en los teléfonos inteligentes implica un costo, se usen de manera voluntaria o no, por lo cual es mejor tenerlo bajo control, para lo cual existen diversas formas.



De acuerdo con la Revista del Consumidor, la mayoría de las aplicaciones móviles funcionan con una conexión a Internet y hay algunas que trabajan en segundo plano, es decir que ocupan los datos de forma automática.



Por ello el organismo recomienda configurar los datos en el dispositivo móvil para que el segundo plano se active sólo cuando se use una red inalámbrica, además de establecer un límite de consumo de acuerdo con el plan de datos.



Ingresar al menú de ajustes y desconectar la opción "copia de seguridad" permitirá ahorrar, pues ésta sincroniza seguido los datos en la nube, al igual que configurar las actualizaciones de la bandeja del correo electrónico de forma manual.



Además hay que verificar en los ajustes del móvil cuál es la aplicación que consume más datos, cuáles se ejecutan en segundo plano y, de ser posible, cerrarlas manualmente.



La publicación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda deshacerse de las aplicaciones provistas por el fabricante del teléfono móvil que no sean útiles, así como desactivar el plan de datos móviles cuando no exista una red inalámbrica.



Menciona que existen diversas aplicaciones para monitorear el consumo de datos como My data manager y Call Timer, las cuales son gratuitas, generan alertas y están disponibles para IOS y Android.



Otras opciones sin costo para Android son Greenify, que administra aplicaciones en segundo plano y genera un ahorro de energía, y Opera Max, que además del control de datos, comprime videos y fotos.