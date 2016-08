Mexicanos diseñan prótesis de mano eléctrica de bajo costo

Ingenieros de dos universidades nacionales trabajan en la prótesis mioeléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (27/AGO/2016).- Ingenieros de dos universidades mexicanas crearon un prototipo de prótesis mioeléctrico de mano a bajo costo, el cual puede realizar las funciones básicas de manipulación sin la necesidad de ser trasplantada.



La prótesis mioeléctrica detecta la actividad eléctrica muscular (electromiografía) con un circuito electrónico que se traduce a un movimiento del motor, explicó el ingeniero biomédico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Ignacio Acosta Pineda.



"Tratamos de diseñar una mioeléctrica, que es de las más avanzadas, pero básica y lo más simple posible", dijo Acosta Pineda en una entrevista con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).



A diferencia de las prótesis normales, que necesitan ser trasplantadas, este diseño se acopla a un socket personalizado conforme al muñón de las personas, sin embargo, no es útil para aquellos que padecen atrofia muscular.



El ingeniero en electrónica del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), Andrés Sabás Jiménez, explicó que se realizaron ensayos en impresión 3D para probar la parte de la electrónica y mandaron hacer 10 sensores mioeléctricos.



"Después se compraron los motores, se fue experimentando el tipo de cerrado de mano, se decidió que no era necesario utilizar los cinco dedos, sino simplemente tres para que haya sujeción", apuntó el ingeniero.



Para que la prótesis funcionara, los especialistas utilizaron un sensor mioeléctrico de tres electrodos que miden la actividad muscular, los cuales se conectan a un microcontrolador Arduino que escanea los movimientos del antebrazo.



Sabás Jiménez expuso que cuando se incrementa el voltaje, la mano mecánica se cierra y al reducido se abre, a su vez, el motor cuenta con un nivel de corriente que ayuda a regular la fuerza de sujeción según la forma y el material del objeto a sostener.



Ambos investigadores utilizaron un hardware abierto para que más personas accedieran al mismo y se pueda mejorar el diseño para volverlo un proyecto más funcional.



"La razón por la que se maneja este proyecto en hardware libre es porque creemos que el conocimiento debe ser abierto, y que otras personas puedan aprender de lo que estamos haciendo, además de que en los proyectos abiertos pueden contribuir otras personas", señaló Sabás Jiménez.



La prótesis mioeléctrica tendrá un precio que oscilará entre los cinco y seis mil pesos, que es de bajo costo si se compara con otras en el mercado que superan los 50 mil pesos.



Para la siguiente etapa del proyecto, los creadores pretenden poner a disposición de los alumnos de educación media y superior, además de la gente con afición a la ciencia y tecnología, kits educativos de la prótesis para que aprendan a usar los controladores y los sensores mioeléctricos.



"Los kits educativos serán impresos en 3D, no estarán hechos para ser utilizados como prótesis, porque el material se desgasta fácilmente, por lo cual no está hecha para que una persona la utilice a diario", aseguró Sabás Jiménez.