Pasajeras agreden a anciana en el Tren Ligero; lo graban en video

Publican un video en Internet donde se mira a las atacantes pelear con la mujer de la tercera edad

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2016).- Hace algunos días se dio a conocer un video grabado por un pasajero del Tren Ligero de Guadalajara, en la Línea 1, en donde se puede ver a varias mujeres que agredían a una pasajera de la tercera edad.

En la grabación, una de las viajeras comienza a atacar a la señora por haberles ''ganado'' el asiento, y luego por no querer cederlo a una de ellas, quien estaba embarazada.

Entre los reclamos se escucha decir a la atacante ''no es de la tercera edad, le apuesto lo que quiera'', y algunas palabras altisonantes que hicieron voltear a los demás pasajeros que intentaron defender a la anciana, resultando con agresiones dirigidas en esta ocasión hacia ellos.

En la descripción del video publicado en YouTube, el testigo condena: ''Hoy mientras viajaba en el tren ligero me tocó ver como tres jóvenes de muy mala educación agredían con palabras y con tono de voz elevado a una señora de la tercera edad, solamente porque la señora no quiso cederle el asiento que está destinado a las personas de la tercera edad. No solamente agredieron a esa señora sino también a todo aquel que intentaba frenar la discusión''.

También, de acuerdo con él, la señora terminó dejando el asiento a la mujeres ante su actitud agresiva.

Las personas han manifestado su molestia hacia las jóvenes, expresando que les parece horrible la falta de respeto tanto a la mujer como a quienes intentaron terminar esos actos que hoy han dado nombre a #LadyTrenLigero en redes sociales.