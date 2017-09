Las cifras, entre la confusión y la invisibilidad

Los registros de personas desaparecidas se encuentran en el centro del debate; las instituciones oficiales manejan cifras por debajo de lo que sugieren organizaciones no gubernamentales

GUADALAJARA, JALISCO (24/SEP/2017).- Los estados de la República no cuentan con registros públicos sobre desapariciones en sus demarcaciones territoriales, por lo que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) es, hasta ahora, el principal instrumento para conocer el número de personas desaparecidas en el país.

Sin embargo, existen varios obstáculos que impiden que estas cifras concuerden con las reales; entre estos, la forma de proceder y archivar las denuncias por desaparición de la Procuraduría General de la República (PGR). Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en el Foro donde se presentó el informe Frente a la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares en Jalisco del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), explicó: “El Estado mexicano ha sido muy sagaz en bajar las cifras de los registros nacionales de personas desaparecidas. Hay muchas líneas de procurador para no abrir carpeta de investigación de desaparición, esto elevaría muchísimo la cifra. Si en Jalisco aparece un caso de desaparición y se abre un acta circunstancial, esa información no irá al registro nacional, porque lo único que va son las carpetas de investigación de casos de desaparecidos”.

Las consecuencias de no contar con la manifestación de cifras verdaderas son la pasividad y nulidad de las políticas públicas, por lo que “las familias y colectivos tienen que insistir en que todo caso de desaparición de acta circunstanciada se registre” para conseguir las acciones adecuadas por parte del Estado.

Además, el informe de la Cepad agrega que tienen casos documentados de desaparecidos que no aparecen entre los nombres de la base de datos del RNPED. Igualmente, otro factor que disminuye las cifras de desaparecidos registrados, es el estado de irregularidad de los migrantes que cruzan México, pues éste complica su denuncia de desaparición.

Protocolos para la búsqueda

Respecto a los protocolos que siguen las autoridades correspondientes ante la denuncia de desaparición, víctimas denuncian haber tenido experiencias desesperantes por la negligencia de ellos: “Cuando mi hermano desapareció, seguí al pie de la letra lo que las autoridades me decían. Ahora estoy muy arrepentida”, contó Araceli Fregoso durante el foro mencionado, debido a que la autoridad se esperó 72 horas para comenzar a investigar el caso.

Sin embargo, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, obliga al mecanismo de búsqueda inmediata al Ministerio Público, federal o estatal, en casos de desaparición. Igualmente, la Alerta AMBAR y el protocolo Alba son mecanismos que obligan a proceder con la búsqueda inmediata del desaparecido.

Acciones actuales

En Jalisco entró en función el mes pasado la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. María Teresa Medina, directora de esta fiscalía, comentó los esfuerzos que se están realizando ante las problemáticas encontradas al momento de recabar información para la investigación y búsqueda.

“La Fiscalía debe conjuntar la coordinación y apoyos de otras instancias fuera de ésta, porque está desperdigada la información (…), entonces el flujo de la información es a veces dilatada por factores externos”.

Para contrarrestar estos vacíos de información y mejorar el proceso de investigación, Medina afirmó que se trabaja “en la protección de testigos”, pues es común que personas que tengan información relevante no la quieran brindar por su propia seguridad; así como en el “cuidado del rubro de sensibilización hacia las familias” para una atención justa.

Igualmente, dicha dependencia trabaja en conformar un personal multidisciplinario, almacenar los perfiles genéticos e instalar unidades de la Fiscalía en los municipios.

Por otro lado, a nivel federal se encuentra en proceso de legislación la Ley general sobre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares. En abril de este año fue aprobada por el Senado, no obstante, pese a la presión de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales como de familiares y víctimas, aún no es aprobada por la Cámara de Diputados.