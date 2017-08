Lujo para pocos

Solo unos cientos de personas gozarán de la exclusividad que esta marca teutona pondrá en este auto

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2017).- BMW acaba de enseñarnos cómo será la nueva generación de su deportivo, el M5. Y no podría ser un lanzamiento completo si la armadora germana no pusiera un poco más del toque inalcanzable que suele dar a sus coches. Es el caso con el M5 First Edition, un automotor que solo 400 personas en el mundo podrán poseer.

El diseño es exactamente igual a la versión que no representa a la edición limitada, pero hay una serie de cambios puntuales que hacen la diferencia entre una variante y otra. Esta First Edition se caracterizará por el tono en carrocería, denominado Frozen Dark Red Metallic, que se extenderá por la mayoría del vehículo. Habrá un cofre con expresivas líneas, que combinará con los alargados grupos ópticos con tecnología LED; la parrilla, como es costumbre, será doble, pero pintada en color negro brillante, otro toque especial para este bólido; fascia por su parte será amplia, con una tripleta de tomas de aire. En los costados se repite el mismo tono oscuro, ahora en las “branquias” y en los rines de aluminio de veinte pulgadas de diseño especial. El resto es igual al M5 común, con trazos marcados en los flancos y una remozada parte posterior.

Al interior hay detalles de lujo, los cuales hacen conjunción con otros tantos de corte deportivo. El tablero será forrado en cuero, con distintos relieves y acompañado de costuras aparentes claras, detalles que se extenderán por las vistas internas de las puertas; las consolas central y lateral del coche, así como los asientos de corte deportivo y doble tonalidad. El contraste será logrado con detalles en aluminio, como en manijas o pedales, además de otros insertos en volante y tablero, que a su vez serán acentuados por detalles en “Black Piano”, como en el marco de los controles del aire acondicionado, o en el mismo componente, pero del selector de marchas y modos de manejo, por ejemplo.

El equipo tecnológico pretende ser vasto, no solo en entretenimiento, rubro compuesto por una pantalla central flotante, con controles de audio al volante y selector en la consola central; también habrá diversas amenidades, como: aire acondicionado digital y por zonas; asientos con ventilación y calefacción, con memorias y mandos eléctricos; centro de proyección de información personalizable, entre otros elementos.

El tren motor cuenta con cambios, no en propulsor, el cual continúa siendo un V8 con doble turbocargador y potencia de 600 caballos, pero si en la caja, que pasa de siete a ocho relaciones, con convertidor de par y doble embrague. Todo podrá ser dispuesto al eje trasero o a las cuatro ruedas, gracias al toque de un botón, novedad para esta edición especial.

Este First Edition irá a producción en la primavera de 2018 y dejará de ser armado para el verano del mismo año, periodo en el que BMW pretende haber colocado las 400 unidades que habrá a la venta.