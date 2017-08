Un guiño a la belleza

Las formas de la Renault Koleos son su carta fuerte, en un segmento donde destaca por la estética digna de una SUV francesa

GUADALAJARA, JALISCO (12/AGO/2017).- Luego de que hace un año Renault hiciera importantes cambios (principalmente estéticos) en la Koleos, nuestra pupila se ha acostumbrado a sus nuevas formas y ahora tendremos la posibilidad de manejarla durante los próximos tres meses.

Si bien ya nos acostumbramos a mirar sus formas, aún recordamos las anteriores líneas de esta SUV, las cuales dividían opiniones. Sin embargo, hoy parece uniforme la opinión hacia un buen gusto y elegancia de sus formas.

Lo cierto es que aunque posee la plataforma de su “prima” la Nissan X-Trail, a la Renault Koleos la podemos definir como una camioneta con personalidad propia. Sin duda, podemos decir que se destaca en el portafolio de productos de la firma francesa en México.

Lo que nos ha aportado la Koleos en estos primeros días que la hemos manejado es una imagen precisamente de viajar a bordo de una SUV elegante, bien proporcionada en sus formas y de cierta forma marca su diferencia con el resto de las SUV’s del mercado mexicano.

Una vez digerido el diseño, en el interior tenemos un espacio amplio, suficientemente bueno como para que tres personas viajen atrás, aunque en nuestras pruebas prácticamente viajamos dos o tres personas máximo por lo general, ya veremos cómo nos hace sentir en este rubro.

Por otro lado, nos sentamos en el puesto del conductor y nos encontramos inmediatamente con la pantalla puesta en posición vertical, una tendencia que por ahí hemos visto en autos como los de Tesla, cuya propuesta nos indica que así serán los autos en el futuro. Quizá un poco apostando a la practicidad del espacio.

Y aunque el nuevo tablero de la Koleos es llamativo, no hemos sentido que sea intromisorio cuando manejamos. Es hasta cierto punto intuitivo y en un par de días hemos de conocer todas sus funciones. Esta pantalla de la que hablamos es de nueve pulgadas, con navegador y funciones multimedia, disponible en esta versión que estamos manejando: la Iconic.

Otro diferenciador con respecto al resto de las versiones de la Koleos son los denominados faros LED Pure Vision, el Easy Park Assist y el sistema de iluminación interior junto al techo panorámico.

Un aspecto único en la Koleos más equipada que estamos probando en términos de seguridad, es el sensor de presencia de vehículo en puntos ciegos laterales. Una ayuda activa en todo momento cuando estamos rodando y a la cual le depositamos la confianza de asistirnos.

Conducción y consumo

La presencia de la Koleos en las calles no solamente es visual, también se percibe al manejarla. Los movimientos de la dirección se sienten un poco pesados pero no dejan de ser precisos; la caja CVT se percibe un tanto lenta en su reacción cuando pedimos al motor de cuatro cilindros y 171 HP que acelere como queramos; si le sumamos que el modo ECO está activado, definitivamente sentimos que la camioneta no se mueve como queremos. Ahora, si lo que quiere es ahorrar combustible, actívelo. Si quiere un desempeño más óptimo, es mejor apagarlo.

En nuestras mediciones, arrojó entre 5.86 km/litro hasta 7 km/litro. La variación ha dependido del conductor en turno, pero aún así parece mucho consumo para una camioneta cuya “prima” oriental nos dio un mejor consumo en pruebas pasadas. Ya iremos descubriendo qué es lo que sucede en este renglón, conforme pasen los días con la Koleos.

En conclusión, tenemos una camioneta agradable para los próximos 90 días, con un equipo muy completo a nivel de tecnología y seguridad, y de la que reportaremos oportunamente si llega a tener en este tiempo la necesidad de acudir al taller de la agencia, ya sea por servicio o algún ajuste.