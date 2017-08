El más capaz de la historia

El nuevo Lotus Evora GT430 rompe todos los récords de potencia y ahorro de peso de la marca

GUADALAJARA, JALISCO (12/AGO/2017).- Lotus presume sus capacidades una vez más, al romper su propio récord en términos de potencia y ahorro de peso en un vehículo producido por ellos. Hablamos del nuevo Evora GT430, que echa mano de todos los conocimientos de su firma productora en materia de ingeniería y aerodinámica.

El exterior refleja la influencia que la constructora ha impreso a lo largo del tiempo. El cofre alberga a un par de extractores de calor, colocados muy cerca del cristal del parabrisas, que dicho sea de paso solo tiene un limpiador; Los faros conjuntan líneas curvas y diagonales, para dar origen a un par de generosos elementos ópticos, con un fondo negro y un par de proyectores de luz; la frontal es finalizada por una fascia de perfil bajo, con faros de niebla horizontales y una prominente entrada de aire central. Los costados se ensanchan en los extremos posteriores, mismos que se afilan para formar un spoiler, adicional al que se coloca en la tapa cajuela. Las calaveras son pequeños círculos rojos y abajo se abren espacio dos salidas de aire y un escape de gases central.

Al interior, el biplaza exhibe la deportividad bajo la cual fue concebido, con asientos con una base de fibra de carbono, de corte ergonómico y forrados en cuero micro-perforado y Alcantara, materiales que se repiten en la consola central; tablero y volante, donde todo es contrastado por puntadas rojas y acentos de aluminio.

Todo el conjunto antes descrito apenas pesa un aproximado de mil 258 kilogramos. La armadora afirma que esto permite que la carga aerodinámica sea de 250 kilogramos, lo que mejora las capacidades de maniobra cuando este pequeño vehículo armado a mano corre a altas velocidades; respecto a su antecesor, (Evora Sport 410), hay un ahorro de peso de 26 kilogramos.

El sistema multimedia cuenta con poco más de lo que alguien necesita para los trayectos carreteros. El fabricante equipa a este GT430 con una pantalla táctil, con conexión Bluetooth; cámara de reversa y radio satelital, y no mucho más que eso.

Saca el músculo

Bajo el cofre se coloca otro distintivo determinante. Un motor V6 de 3.5 litros de desplazamiento y supercagador integrado, se encargan del desarrollo de 430 caballos de fuerza, tal y como el nombre del vehículo adelanta. Ligado al propulsor se encuentra una caja manual de seis relaciones, que según el fabricante ayuda al biplaza a llegar de 0-100 km/h en 3.7 segundos; además, contaría con una velocidad topada en los 305 km/h.

Como es de pensarse, no cualquiera podrá poseer uno de estos vehículos, pues seguramente no es barato, ya que el precio no ha sido revelado aun. Otra limitante será el limitado tiraje de unidades de este Evora, pues sólo 60 unidades serán producidas a nivel mundial y únicamente en mercados seleccionados, por lo que se puede prever que los mayores beneficiados se encontrarán en Europa y los Estados Unidos.