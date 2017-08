Los Gourmet Awards sazonarán Guadalajara

Nueve propuestas tapatías forman parte de la ruta rumbo a la entrega del galardón, a celebrarse en octubre

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2017).- Los días 11, 12 y 13 de octubre de este año se llevarán a cabo las actividades y la ceremonia de premiación de los Gourmet Awards, galardón que reconoce lo más destacado de la escena culinaria mexicana. ¿La novedad? Que este año la sede del evento será el Estado de Jalisco. Una veintena de expertos recorrerán quince destinos de todo el país para declarar quiénes ofrecen las mejores experiencias al paladar de los comensales en categorías que buscan premiar desde la mejor presentación de los platos, el mejor servicio o la mejor coctelería hasta el mejor restaurante de todo México.

De visita en Guadalajara como parte de las actividades preparatorias de los Gourmet Awards, Pedro Reyes, jurado y miembro del comité organizador, charló con EL INFORMADOR sobre la llegada del evento a Guadalajara, “una ciudad que se ha convertido en uno de los lugares a visitar cuando se trata de comer”. Reyes agrega que en la capital jalisciense “siempre se ha comido bien, y además ahora podemos ver una escena culinaria muy sólida. A eso hay que sumar el hecho de que los comensales tapatíos de hoy son de los que se animan a probar otras cosas: están dejando los restaurantes de toda la vida, se están animando a buscar lo que es diferente y a gastar su dinero en comer bien”.

El objetivo de los Gourmet Awards es enaltecer y difundir el trabajo de los creadores culinarios y los restaurantes mexicanos, celebrando desde hace ya siete años la escena gastronómica nacional. “Tenemos que señalar dos culpables del ‘boom’ culinario que estamos viviendo en México”, afirma Reyes, “por un lado, a los chefs y sus propuestas, su ánimo de poner cosas nuevas sobre la mesa; y obviamente también a los comensales. Porque el cocinero puede proponer algo, pero si el comensal no entiende la propuesta o no tiene disposición, simplemente esto no existiría.”

Orgullo local

En esta edición, Guadalajara cobra un protagonismo especial no solamente por ser la sede designada, sino porque la ciudad logra consolidar la segunda ruta más corpulenta del recorrido que realizan los jueces. En total, la capital jalisciense se ha anotado nueve paradas en el trayecto. Sí, una novena de locales que han capturado los paladares de los expertos, en estricto orden alfabético: Alcalde (Mejor Arte al Plato en 2015), Hueso, Jūni-ko, Lula Bistro, Magno Brasserie (Mejor Restaurante Nuevo en 2016), Palreal, La Postrería (Mejor Experiencia Dulce en 2015), Trasfonda y Ventresca, ejemplificando así la diversidad de la escena local, pues encontramos desde sushi, comida inspirada en las tradiciones mexicana o europea hasta postres de autor.

“El escenario que queremos es el de dar a conocer las propuestas gastronómicas que hay en México, invitar a la gente a viajar por el país, a descubrir lugares dónde comer y que nos demos la oportunidad de planear viajes o visitas a otros lugares en torno al tema culinario”, comparte Reyes, quien además ha sido editor Gourmet de Grupo Expansión.

Los nominados serán anunciados en la ciudad de México el 21 de septiembre próximo, apenas tres semanas antes de la ceremonia de premios, momento cumbre de todo este apetitoso trayecto, como bien lo explica Reyes: “durante tres días vemos a los cocineros reunidos en un lugar, dedicándose a disfrutar, compartir, gozar, comer…y es un eventazo por eso mismo, porque ves que en México existe un gran compañerismo, cómo estamos todos dispuestos a sumar, lo que nos revela que en nuestro país, hoy, la gastronomía está en muy buenas manos”.

Las categorías

“Esto es un poco como el Oscar, pero a nuestra manera y en nuestro rubro. Tenemos categorías, nominados y ganadores”, detalla Pedro Reyes. Pero, ¿qué es lo que se premia en los Gourmet Awards? Esta es la respuesta:

• Best of the Best (el mejor restaurante de México)

• Mejor Restaurante Nuevo

• Mejor Arte al Plato

• Mejor Casual Dining

• Mejor Coctelería

• Mejor Experiencia de Vino

• Mejor Apertura CDMX

• Mejor Restaurante Local (Guadalajara)

• Mejor Menú de Degustación (secuencia de platos)

• Mejor Experiencia Dulce

• Mejor Servicio

• Chef Promesa

• Trayectoria en Cocina Tradicional

• People’s Choice