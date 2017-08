Qué dicen tus líneas de la mano del amor

Los hombres deben leer la palma derecha y las mujeres la izquierda

CIUDAD DE MÉXICO (07/AGO/2017).- Sabemos que las líneas de la mano pueden revelar varios aspectos de nuestras vidas, pero en esta ocasión nos enfocaremos en el tema del amor y el matrimonio.

Este artículo es por puro entretenimiento; aprenderás a leer la línea del amor y un poco de la fortuna y la vida. Aunque esta no es una ciencia exacta, son muchas las personas que creen en las líneas de la mano y, ¿qué hay que perder? Tal vez no sea lo más seguro (ni certero), pero podrías sorprenderte.

¿Cuál es la línea del matrimonio?

Como sabrás, la mano tiene muchísimas líneas, pero queremos resaltar la del matrimonio (o del amor) que puedes encontrar debajo del dedo meñique. Es una línea perpendicular y sólo puede ser una; en caso de ser una línea conformada por varias pequeñas, quiere decir que tendrás muchas relaciones cortas.

Los hombres deben leer la palma derecha y las mujeres la izquierda. Ahora, junten sus manos y vean la alineación de ambas líneas:

Mano

•Las líneas están a la misma altura: Si las líneas se unen exactamente a la mitad de la mano y están en locaciones parecidas, quiere decir que te estás casando con alguien aceptado por los demás y que seguramente se ha vuelto amigo de varios amigos y familiares. Además, quiere decir que eres gentil, analítica y te abunda el sentido común.

•La línea de la mano derecha está arriba: Cuando la línea de la mano derecha (de él) es más alta que la de la izquierda, quiere decir que te estás casando con alguien mayor que tú. Además que eres una persona concentrada, no te importa lo que los demás piensan o dicen de ti porque claramente conoces tus objetivos.

•La línea de la mano izquierda está arriba: Si la línea de la mano izquierda está más arriba, significa que te estás casando con alguien que sigue estudiándote o que es un extranjero (no necesariamente de otro país). La posición de esta línea también es un indicador de conducta; revela que eres un poco agresiva y no te gusta ser paciente. Prefieres los retos y buscar las cosas que quieres, no esperar a que lleguen en su momento. Esta línea también indica que buscas a una persona con confianza, apasionada y que sea igual de enfocada que tú.