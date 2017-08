Una vida tras bambalinas

Con más aplausos que días negros es como ha transcurrido el andar del productor de teatro Javier Rodríguez; un hombre que sabe lo que significa estar en las entrañas de una puesta en escena

GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2017).- Quejarse de las enfermedades que arrastra el teatro no es algo que cuadre con Javier Rodríguez. En los últimos años ha padecido la inclemencia de butacas vacías, de dimes y diretes con directores, actores y productores. También ha tenido que perseguir a funcionarios culturales para conseguir un poco de presupuesto para sus obras, de replantear e inventar cientos de fórmulas publicitarias para atraer a los tapatíos a los montajes escénicos.

Javier asegura que su transitar por el teatro tapatío ha tenido más aplausos que días negros. Dos décadas de su vida han estado dedicadas a la actuación y progresivamente se ha enajenado con otras labores teatrales y argumentando no pecar de humilde, presume que tuvo la dicha de comenzar desde abajo; agradecido está de saber lo que significa barrer un escenario.

“La especialización en la que me he enfocado en los últimos años ha sido la gestión y producción escénica, pero para llegar ahí he transitado, si no por todas, sí por una gran cantidad de áreas de las artes escénicas para conocerlas, saber de qué estoy hablando en el campo real de trabajo y no desde la teoría, que también es fundamental en esta formación. En la práctica diaria hay que saber hacer las cosas”, explica Javier Rodríguez, al memorar que a lo largo de su trayectoria se ha sumado de alguna u otra manera en al menos 80 producciones.

“He pasado por todos los rincones y áreas del quehacer escénico, desde la actuación, siendo tramoyista, iluminador, escenógrafo, asistente y director y producción, hay que choferear, llegar a barrer el teatro. No se trata de una falsa modestia al decir que sé barrer un escenario, es una necesidad de saber lo que implica y se necesita para estar siempre al servicio del otro en el teatro, esto es una tarea recíproca”.

Acto de fe

Como Javier Rodríguez existen cientos de apasionados y dedicados al teatro forjado en Jalisco y aunque él no se jacta de marcar un antes y un después en la forma de vivir y hacer teatro, sí destaca pertenecer a la actualidad en la que el talento más consagrado une esfuerzos a las nuevas generaciones para consolidar al teatro local.

“Ahora la brecha generacional es muy amplia entre los directores representativos con más trayectoria y los más jóvenes, eso ofrece una mayor diversidad en la cartelera (…) ha sucedido natural, orgánica y necesariamente, es imposible que existen las barreras generacionales. Los grandes maestros no podrían seguir compartiendo su conocimiento si no hubiera jóvenes, y los jóvenes no podrían abrevar de ese conocimiento sin éstos a su vez, es una relación intrínseca necesaria y eso ha funcionado”.

Bajo estas ideas es como Javier Rodríguez se ha consolidado como una pieza activa del teatro tapatío impulsando proyectos como Perspectiva Escénica, productora de artes escénicas que desde 2012 fue fundada por él, además de también haberlo sido como co-fundador en Corpocreativo Cultura en Movimiento AC y de A La Deriva Teatro.

“En los últimos 22 años me he dedicado solamente a las artes escénicas, alternando como maestro, pero todo relacionado. Ha habido tiempos difíciles y aquí seguimos, el proyecto a futuro es seguir consolidando y creciendo. Me considero un afortunado en esta carrera teatral en la que me he desarrollado, he ido de aprendizaje tras aprendizaje y he tratado de retribuirlo”.

El arte de saber pedir

Si algo ha aprendido Javier Rodríguez en el teatro es a saber pedir: saber pedir recursos, saber pedir becas, saber pedir tiempo, saber pedir que los actores, directores y productores trabajen bien, saber pedirle al público que vaya al teatro y saber pedir ayuda cuando un proyecto no marcha cómo debería.

Para convencer al público de ir al teatro, Javier ha entendido que la responsabilidad no solo recae en la iniciativa de la audiencia de consumir más contenido cultural, pues los teatreros también tienen que esmerarse por ofrecer anzuelos que logren movilizarla y tener a las artes escénicas como una prioridad de entretenimiento en la ciudad.

“Ante toda la oferta de creadores y productos escénicos el público puede decidir de manera expedita, gracias a la información que tiene en la palma de su mano, qué es lo que se le antoja (…) ahora hay un crecimiento en la ciudad, saturación vehicular, la seguridad y muchos otros factores que intervienen para que la gente se la piense en salir de su casa, es muy fácil quedarse, ver Netflix y solucionar así una tarde de entretenimiento. Hay que ofrecerle novedades al público para que decida salir, trasladarse y pagar para ir al teatro”.

Para saber

Integrante de la extinta Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara de 1996 a 2008; en esta compañía se especializó en la producción y gestión para la escena.

Ha participado en los festivales nacionales de artes escénicas más representativos del país, e internacionalmente en: Venezuela, Estados Unidos, Francia, Canadá y Brasil.

Ha realizado la coordinación técnica y producción de la Muestra Nacional de Teatro en 2007 y 2010 y “El Festival Internacional de Títeres de Guadalajara” en 2006 y 2013.

Agéndalo

“Vooyeur 2.0” es la próxima obra que Javier Rodríguez llevará a escena para demostrar que cuando se habla de sexualidad aún hay muchos tabúes por romper y desmitificar y para ello, “Lilith”, la primera mujer de la creación ofrece un paisaje desde distintos ángulos para saber cómo se vive el sexo desde un banquete, un cuarto oscuro o un poema erótico. Se podrá ver en el Teatro Experimental de Jalisco el próximo viernes 18 de agosto a las 20:00 horas. Temporada viernes, sábados (20:00 horas) y domingos (18:00 horas) del 19 de agosto al 10 de septiembre. Boletos: 180 pesos general y 150 pesos estudiantes, adultos mayores y maestros con credencial vigente. (Ingreso solo adultos).