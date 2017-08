Con sello nacional

El nuevo subcompacto coreano será ensamblado en la planta de Kia en Nuevo León

GUADALAJARA, JALISCO (05/AGO/2017).- Hyundai no sólo confirmó el arribo del nuevo Accent al mercado local, también se sabe que será ensamblado en la planta de Kia en Pesquería, Nuevo León. El sedán se prepara para contender en un nutrido segmento, donde buscará romper con el marcado favoritismo de los compradores en México.

A golpe de vista puede asemejarse a su hermano mayor de portafolio, el Elantra, pero hay detalles puntuales que los diferecían. Los faros grandes, con un fondo oscuro y un proyector central y una tira de LED’s inferior, al menos para la variante de mayor equipo; el cofre es casi liso, mientras la parrilla tiene una forma trapezoidal y es adornada por motivos en acabado cromado; la fascia delantera tiene una entrada de aire central y faros de niebla anexados en los laterales inferiores. Los flancos tienen una línea de expresión que corre de salpicadero a salpicadero y de adelante hacia atrás, además de la posibilidad de tener rines de aluminio de 15 o 17 pulgadas. La parte posterior alberga una breve cajuela y se acompaña de largos grupos ópticos, una vez más con LED’s, todo concluido por un parachoques con reflectores y un embellecedor negro inferior.

En el habitáculo predominará un ambiente prolijo, logrado con la implementación de materiales de buena calidad, pero sin llegar al lujo, al menos así lo pretende la armadora. El tablero tendrá plásticos suaves y usará acabados grises y algunos más en Piano Black, como el marco de los controles del aire acondicionado, por ejemplo. Los asientos podrán ser recubiertos de tela o piel, mientras el tablero usaría este último revestimiento acompañado de costuras aparentes rojas, hablando de la versión más costosa.

Mientras el precio se eleva, también lo hacen las amenidades de este vehículo, y aquí se enlistan algunos de los elementos que podrían incluirse, como: encendido por botón; controles de audio en el volante; pantalla táctil de 7 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay; control de velocidad crucero; asientos con calefacción; aire acondicionado digital; apertura de cajuela con manos libres, entre otros componentes a nivel de equipo.

Motores y precios

Bajo el cofre habrá sólo una opción posible, la cual será un bloque de cuatro cilindros en línea, con 1.6 litros de desplazamiento y una potencia de 121 caballos y 111 libras-pie de torque. Acoplado al “corazón” habrá alternativas de transmisión, las cuales pueden ser de accionamiento manual o automático, pero en ambos casos con seis relaciones predeterminadas.

El sedán ya se encuentra a la venta en el mercado mexicano, con cinco niveles de equipamiento distintos, que son: GL MT, con costo de 219 mil 900 pesos; GL AT, con precio de lista de 235 mil 400 pesos; GL MID MT, de 236 mil 900 pesos; GL MID AT, con cotización de 251 mil 400 pesos, y el tope de gama GLS AT, con precio de 285 mil 400 pesos.