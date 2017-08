Lo que toda mujer debe saber de su periodo

Las mujeres habremos comprado más de 10 mil toallas sanitarias o tampones en la vida

CIUDAD DE MÉXICO (01/AGO/2017).- ¿Sabías que una mujer regular menstrúa aproximadamente 450 veces en su vida? Querámoslo o no, las mujeres menstruamos… es parte de nuestra vida y biología. Y a estas alturas, lo más seguro es que sepas qué es normal y qué no en tu ciclo, pero te garantizo que no sabes todo lo que deberías.

¿Sabías que cualquier cambio en tu periodo puede ser el resultado de tu salud en general? También ya se puede cortar la menstruación de manera saludable. ¿Qué tanto crees saber al respecto?

Puedes cortar tu ciclo

Si has jugado con tus métodos anticonceptivos para evitar tu menstruación en vacaciones… no eres la única. Y para fortuna tuya, no ha sido nada malo. Ahora en día es posible cortar la menstruación de manera saludable y sin consecuencias. Sin embargo, a pesar de que sea algo sano y normal, lo ideal es consultarlo con tu ginecólogo para identificar el mejor método anticonceptivo con el cual llevarlo a cabo.

La pastilla no es la única opción para sangrados abundantes

No hablamos mucho al respecto, pero el problema es real: entre el 10 y 30% de las mujeres sufren sangrados abundantes, una condición que conlleva cólicos horribles que, de no tratarse, podría resultar en anemia.

Aunque muchas mujeres optan por tomar pastillas anticonceptivas para aliviar los síntomas, el DIU hormonal también puede ser una opción, pues puede cortar la menstruación o aligerar la menstruación.

(Probablemente) No necesitas tampones orgánicos

Si tiendes a irritarte ahí abajo, los tampones orgánicos podrían ser una opción porque no tienen fragancias ni tintes. Pero de ahí en fuera no son necesarios. Según la FDA, los tampones han sido probados y estudiados a detalle, así que no contienen casi ningún tipo de químico.

¿Te llama la copa menstrual?

Las mujeres habremos comprado más de 10 mil toallas sanitarias o tampones en la vida. ¿Hay otra opción? La copa menstrual. Hecha de silicón o plástico, la copa menstrual se coloca en el canal vaginal, cerca del cuello uterino para acumular la sangre que, al final del día, puede ser desechada.

Hay personas que tienen problemas para colocar la copa menstrual, pero como con cualquier otra habilidad, “la práctica hace al maestro.”

En general, las copas menstruales son higiénicas y seguras, siempre y cuando se limpien correctamente.

Tu menstruación podría empeorar durante la perimenopausia

Antes de detenerse, tus periodos podrían volverse más largos y abundantes. Es desconcertante para muchas mujeres ver que su menstruación era regular y predecible a los 30 años, y de repente se vuelve loca a los cuarentaitantos. La buena noticia es que esto puede aliviarse ligeramente con métodos anticonceptivos.

Sí hay remedios para el Síndrome Pre Menstrual

•Acupuntura: Esta práctica antigua reduce los síntomas físicos (dolores de cabeza, cólicos, dolor de espalda, senos o inflamación) un 50%. Los doctores siguen sin saber exactamente porqué funciona, pero se cree que libera endorfinas.

•Yoga: En un estudio taiwanés publicado el año pasado, los investigadores descubrieron que las mujeres que hacían yoga 2 veces a la semana por 50 minutos reportaban mejoría en síntomas como inflamación, sensibilidad en los senos y cólicos.

•Sauzgatillo: También se ha comprobado que el té con extracto de sauzgatillo (entre 20 y 40 miligramos al día) mejora los síntomas físicos y psicológicos un 50 por ciento.