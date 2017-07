Por lo menos no corruptos

La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana nos da su visión acerca de la ética en el sistema jurídico

GUADALAJARA, JALISCO (30/JUL/2017).- La ética es el talón de Aquiles del sistema jurídico, como afirmó Sergio García Ramírez (abogado), y de cualquier sistema. La conducta ética no se reduce solo a una conducta, sino que se despliega en todas las acciones del sujeto. La corrupción es una conducta no ética en la que el mundo y México tienen sus ojos puestos. El mundo está observando con detenimiento la histórica sentencia al expresidente de Brasil Lula da Silva y seguirá mirando en tanto se resuelva la apelación. Entonces actuar con ética no es solamente hacerlo sin que exista corrupción de por medio, es mucho más que eso. En México, hemos enfatizado el tema de la corrupción a propósito del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo origen se remonta a las reformas constitucionales que fueron publicadas el 27 de mayo de 2015. Además, por las leyes secundarias que configuran este Sistema (SNA) y que se publicaron el 18 de julio de 2016. Hemos seguido este año con detenimiento el nombramiento de quiénes integran el Comité de Participación Ciudadana; en Jalisco, por ejemplo, estamos inmersos la integración del sistema estatal. En otros Estados la historia ya va en otros capítulos, por ejemplo, en Nuevo León, donde recientemente el gobernador ha vetado las leyes aprobadas por el Congreso de su Estado.

En nuestro país históricamente hemos hablado más de ética que de corrupción. Me parece que en este tema nos queda bien ese dicho que dice: “hablamos mucho y hacemos poco”. Se habla mucho de ella; sí, se habla del sustantivo “Ética” pero con frecuencia no sabemos a qué nos referimos. Aunque parezca una paradoja, me atrevo a afirmar que se usa el término con poco sentido ético. Se habla de “promoción de la ética”, “implicaciones éticas”, “impacto ético”, “sentido ético”, sin embargo, poca claridad existe acerca del contenido de la misma. Tenemos certeza que vivimos las consecuencias de su ausencia, pero cuando se trata de concretar estas acciones necesitamos entender un poco más, decidirnos y actuar. O mejor dicho, necesitamos no hacernos los desentendidos. Es que la ética es mucho más que no ser corruptos, pero implica parar la corrupción. Hay que castigar estas conductas para bajar el balón al terreno de lo concreto. Cuando eso suceda tendremos elementos para dialogar con mayor claridad en torno al tema.

Distintos instrumentos como el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, donde los países son calificados en una escala que va de altamente corruptos (0) a nada corruptos (100), han venido mostrando datos alarmantes en relación a la posición que tiene el país con relación al resto del mundo. En el 2016 México fue evaluado en el lugar 126 entre 176 países y su calificación respecto al año anterior fue peor.

Vale la pena darle un vistazo al extraordinario informe de México: Anatomía de la Corrupción publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Tenemos ya un diagnóstico del país en torno a esto. Por otra parte, hemos venido trabajando en el tratamiento, pero si no nos decidimos a tomarnos el remedio, pocos resultados tendremos. Si nos decidimos comprometidos con la ética, empecemos por llevar a la práctica lo que nos toca en relación a la corrupción.

Yurixhi Gallardo