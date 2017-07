Desinfecta tu maquillaje de la manera más sencilla

Los productos cosméticos van acumulando bacterias que nos pueden ocasionar infecciones cutáneas o acné

CIUDAD DE MÉXICO (25/JUL/2017).- Es muy importante que desinfectes tu maquillaje y que no sólo lo hagas con tus brochas o esponjas, pues los productos cosméticos van acumulando bacterias que nos pueden ocasionar infecciones cutáneas o acné. Aquí te decimos la manera más rápida y efectiva de hacerlo:

1.- Maquillaje en polvo

Para los productos en polvo, como sombras de ojos, polvo compacto, bronzers o rubores, lo adecuado es que lo desinfectes con un spray que contenga alcohol desinfectante, o bien si tienes a la mano, un desinfectante de brochas, ya que uno de sus principales ingredientes es el alcohol.

Lo único que tienes que hacer, es rociar el líquido, poniendo el rociador a unos 20 centímetros de distancia del producto cubriendo perfectamente toda el área.

2.- Delineadores en lápiz

Lo único que tienes que hacer es sacarle punta a tus delineadores y rociar el desinfectante a una distancia de 15 centímetros, déjalo secar y puedes taparlo. Quedará como nuevo para usarse.

3.- Productos en crema y labiales cremosos.

Debes impregnar en un trozo de papel absorbente una cantidad considerable de alcohol y frotar suavemente con el tu labial o el producto en crema, déjalo secar unos minutos y estará listo y desinfectado.

No olvides que los productos de belleza como el maquillaje deben de ser personales, trata de no compartir este tipo de artículos para que no corras ningún riesgo.