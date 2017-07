Comer en la calle provoca aumento considerable de peso

Comer alimentos en la calle puede provocar un aumento de peso de hasta 30 por ciento

CIUDAD DE MÉXICO (23/JUL/2017).- El consumo frecuente de alimentos en la calle puede provocar un aumento de peso de hasta 30 por ciento, aseguró la nutrióloga Virginia Tijerina Walls.

"Estudios han encontrado que cuando comemos fuera, hasta un 30 por ciento más de lo habitual es lo que podemos incrementar, hay un cierto grado de indulgencia", mencionó.

En entrevista, explicó que aumentar de peso por comer en la calle está asociado a la preparación de los alimentos, pues éstos generalmente tienen más grasa y se sirven en mayores cantidades.

De acuerdo con la especialista, "las fondas y los restaurantes están dando alimentos con más aceites y cada vez porciones más grandes, tanto en los platos principales como en las bebidas, eso se está convirtiendo en un problema".

"La recomendación cuando comemos fuera es tratar de escoger alimentos asados, a la plancha, a la parrilla o caldos claros y en dado caso de que sean porciones grandes, compartirlas con alguien o pedir lo que sobre para llevar", agregó.

La experta, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, indicó que otro de los factores importantes por lo que la obesidad se ha incrementado en los últimos años es la disminución en el consumo de verduras.

"En esta última encuesta de salud 2016 la gente decía que no le gustan las verduras, un 50 por ciento dijo que no tenía dinero suficiente para comprar frutas y verduras y otro porcentaje alto dijo que no sabía cómo prepararlas", lamentó.