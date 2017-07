Florece 'mi cosecha'

Negocio sustentable que se basa en la cadena de suministro de la producción de lechugas hidropónicas

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2017).- “Mi Cosecha” nació con el objetivo de empoderar a una decena de mujeres este 2017: Luz Torres de Ciudad Granja fue la primera en poner en práctica esta iniciativa también apoyada por la incubadora de la Universidad Panamericana (UP).

De Enactus UP, Alfonso Barriga Ibarra, presidente del grupo, platicó: “El proyecto comenzó como una iniciativa de un grupo estudiantil de la UP, con alumnos de diferentes carreras”.

Creados en septiembre de 2016, la iniciativa tomó mayor forma hace tres meses con “Mi Cosecha”: “La idea es la producción de lechugas por mujeres de bajos recursos o desempleadas, y la comercialización deNOMIAl producto por medio de una empresa”. Como vinculación han encontrado un espacio para comercialización en cadenas de tiendas como Waltmart. Los planes son producir cinco mil ejemplares de lechugas hidropónicas al mes, para venderlas en supermercados: “La intención es buscar certificaciones en tema de calidad, y que la producción sea como máximo a 6 kilómetros de donde se venden, para ser eficientes en la logística”. “Mi Cosecha” se creó con la finalidad a mujeres que necesitan este apoyo, entre 45 a 60 años.

En el tema de capacitación, el proyecto de “Mi Cosecha” de Enactus UP requirió de capacitaciones de las áreas básicas: mercadotecnia, ventas, finanzas y administración, a petición de Waltmart. Fueron cerca de mes y medio para adentrarse en dichas disciplinas, dentro de las instalaciones de la UP. Con el registro ante el IMPI y el registro de marca, el programa piloto planea crecer y sumar nueve mujeres más este año; en 2018 podrían crecer la cifra a 15. Actualmente no cuentan con oficinas, pero mientras se instalan las interesadas se pueden poner en contacto a través de su página de Facebook.

De Enactus UP, Alfonso comentó la variedad de perfiles de estudiantes: “Cada vez se suman más. Las principales carreras son las empresariales, negocios internacionales, mercadotecnia, finanzas. También hay ingeniería industrial, de derecho y una psicopedagoga”. Alfonso Barriga incluye en su formación la administración, negocios internacionales y mercadotecnia, además de ser consultor junior en la incubadora de empresas de la UP, que en noviembre de 2016 cumplió diez años.

Sobre la incubadora de negocios en la UP, Alfonso agregó que se buscan perfiles que no pueden pagar una incubación, algo que puede ir en promedio desde los ocho mil a los 25 mil pesos. La idea es brindar las herramientas a los alumnos que quieren incubar una empresa de manera gratuita: “Con el fin de que hagan el negocio y no quede en una idea”.

Generación de proyectos

En cuanto a los proyectos que ha generado la incubadora, Alonso platicó que se enfocan en proyectos con dos características: industria básica y alto impacto. Los de alto impacto suelen ser de innovación. Un punto esencial para la incubación es el perfil del emprendedor y la búsqueda de inversión. El tipo de proyectos que más se ven es el de desarrollo de aplicaciones y la impresión en 3D. Uno en proceso es el de detección de cáncer de mama por el aliento en 9 minutos: “Y con el 95 por ciento de efectividad, cuando en los laboratorios es de 85 por ciento. Además es de bajo costo, muy bajo”, afirmó Alonso.

La incubadora registra un 93 por ciento de permanencia de las empresas, con un total de 120 empresas incubadas en su decenio de actividades. Como palmarés, han conseguido cuatro años consecutivos premios como incubadora de alto impacto por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, en busca del quinto año consecutivo.

La meta actual es tener más ideas de negocios sociales, apuntó Barriga Ibarra: “Es un área en la que no hemos estado muy enfocados en la UP”. El equipo de siete personas frecuenta foros de emprendimiento: “También estuvimos en el Digital Economy Show, estaremos desde el miércoles en Campus Party, y en la Semana del Emprendedor. Tratamos de asistir al mayor número de espacios donde encontramos ideas de negocio”.

Con su experiencia en la incubadora ha visto los errores frecuentes, muchas veces evitables. Sobre ellos, comentó: “Los emprendedores a veces no son muy constantes, se quedan en ideas, pocas se consolidan. La permanencia y responsabilidad es básica, hay que ser constantes, no querer todo rápido. A veces se busca capital rápido, creen que al estar en foros se bajan muchos millones desde el principio, y no es así”.