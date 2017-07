Sus sueños llegarán hasta Vietnam

Desde los 12 años aprendió a usar las zapatillas, primero como esa exploración de su femineidad, pero después como el sinónimo de la fuerza para cimentar sus metas

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2017).- Caminar en tacones no es una banalidad para la jalisciense Yoana Gutiérrez, el significado va más allá, es tener la certeza de andar con seguridad para alcanzar sus sueños, de empoderar a otras chicas que como ella, también tienen el instinto de ayudar a los demás, de preocuparse por quienes están a su alrededor.

Yoana en 2016 se convirtió en Miss Jalisco y en el certamen nacional -Miss México- obtuvo el cuarto lugar, pero estar en este concurso ahora la llevará a representar a nuestro país en Vietnam a través del concurso Miss Grand International a celebrarse en octubre próximo.

“Este es un certamen muy importante dentro del grand slam a nivel mundial, buscan a una mujer con gran personalidad, pero que se preocupe por las causas sociales. Los dueños del concurso son tailandeses, hay una inversión muy fuerte para llevar a las niñas más completas. Sobre los eventos y las dinámicas que se realizarán, desconozco cómo será, hasta ahora no tenemos todos los detalles”, comparte Yoana.

Espera en breve recibir el itinerario, pero de lo que sí está segura, es que la organización trabaja muy de cerca con cada una de las concursantes para reconocer sus cualidades y explotarlas al máximo. “La que gane estará en televisión y con exposición en medios de comunicación, también en pasarelas, ganar conllevará muchas responsabilidades”.

Pondrá la corona

Con un equipo renovado de trabajo, el próximo 27 de julio será la edición de Miss Jalisco 2017, donde siete jóvenes de Jalisco buscarán ganar, Yoana otorgará la corona a quien resulte la gran triunfadora, el evento se realizará en Desfilia en Expo Guadalajara. Parte del objetivo de esta convocatoria, es que para llegar a Miss México y Miss World, la chica que obtenga la corona, debe llevar consigo una causa social, ayudar a una asociación civil, en este caso, la que gane en Jalisco, trabajará de la mano con la fundación “Nosotros por los niños con cáncer” que preside Almendra Morquecho.

En el caso de Yoana, ella participa activamente con una asociación que apoya a niños con capacidades especiales. “Todo ha sido un reto personal, desde pequeña quise reflejarme en Jalisco, he conocido a la organización de Miss Jalisco como seres humanos, juntos hemos trabajado en un mismo objetivo que es apoyar a las fundaciones. Yo estoy trabajando con una que apoya a niños con capacidades especiales, los enseñamos a trabajar, a estudiar, a sentirse productivos”.

Y en ese sentido, destaca la reina de belleza, es que Miss Jalisco está en pro de encontrar a mujeres que más que bellas, tengan el propósito de mejorar su entorno. “Niñas bonitas hay muchas, pero niñas pensantes no tantas, porque no cualquiera se toma el tiempo y la dedicación para estar apoyando a las personas que lo necesitan”.

Una experiencia divertida

Yoana ve todo esto que le está sucediendo como una experiencia de vida, y sabe que todo es pasajero, por lo que seguir desarrollando su profesión es un objetivo de vida. “Me han invitado a la conducción, incluso como actriz, pero sí creo que es un medio difícil, por otro lado me gusta mi carrera y mi trabajo, lo del modelaje es temporal, un gusto que me quiero dar, una experiencia, pero he tratado de no descuidar mi trabajo y he podido fusionar ambas cosas, gracias a Dios me ha ido súper bien y mientras se me sigan presentando así las oportunidades, seguiré por el mismo camino”.

Contadora de profesión

Yoana tiene 23 años, es originaria de San Miguel el Alto, Jalisco, y su profesión es contadora, trabaja en una empresa tequilera, y lo compagina con ser reina de belleza, conductora y modelo.

“Desde chiquita fue que me gustaban los tacones, todo muy fashion. Siempre me gustó verte bien, diferente y original, así se originó mi gusto por la moda. Mi mamá fue quien me enseñó a caminar en tacones. Desde los 16 años comencé a trabajar como modelo, mientras estudiaba, después me invitaron a ser parte del certamen de San Miguel el Alto, gané en el 2012. Mi mayor miedo siempre fue hablar en público y fue algo que busqué superar. Yo iba como voluntaria a trabajar a las rancherías y comunidades con los niños para perder el miedo, son lugares que agradecen tu visita y son personas que en lugar de criticarte te apoyan”.

En 2013 Yoana ganó el concurso Señorita Turismo Región de Los Altos y en 2016 ganó Miss Jalisco. Miss Grand International será su quinto concurso en lo que lleva de trayectoria en las convocatorias de belleza.

“Ahora que fui a Miss México fue una gran experiencia, el convivir con todas las niñas que ahora son mis amigas, en el nacional fue muy padre, me capacité mucho y lo sigo haciendo porque son plataformas que son muy importantes donde el nivel sigue aumentando. Por ejemplo, el inglés es esencial, no lo domino al cine por ciento, pero me sigo preparando porque es muy necesario, además, debo trabajar mi cuerpo, tener una buena condición y proyección para las pasarelas y demás”.