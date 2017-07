Destinos mexicanos, inmunes al efecto Trump

Los turistas norteamericanos prefieren los sitios de México para vacacionar

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2017).- Para el Consejo de Promoción Turística de México en California, la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense no ha disminuido la presencia de visitantes estadounidenses en las rutas turísticas de México.

Jorge Gamboa, representante del consejo que depende de la Secretaría de Turismo (SECTUR) de México a nivel federal, destaca que actualmente se vive una alza de visitantes extranjeros en México, especialmente de Estados Unidos, cuales han repuntado el llamado turismo de romance (para bodas), lunas de miel, deportes acuáticos como el surf y el premium enfocado en el golf, por ejemplo.

“Con lo que diga Donald Trump, la gente no lo sigue al grado de llevar acabo lo que él menciona. El americano es muy pro México, nos quieren bien, es nuestro mercado número uno a nivel mundial. Por aire recibimos a nueve millones 900 mil americanos, cinco millones 200 mil por cruceros, hay 40 millones de cruces anuales en frontera. Es un mercado muy fuerte, se está creando una economía muy fuerte para México y todas sus regiones. Trump afectó al mexico-americano en los primeros meses, ahora ya no hay afectación”.

A través del consejo la SECTUR entabla diálogos y ejes promocionales y de acción con agencias de viajes, hoteleros, especialistas en desarrollo de bodas y lunas de miel, líneas aéreas, cámaras de comercio y gobiernos estatales y municipales para potencializar los atractivos de cada destino.

“Todo depende del destino. Para California, Jalisco es un destino muy fuerte, viene de promoción constantemente, ahora hemos tenido más presencia de Durango, Querétaro, Michoacán, Cozumel, Quintana Roo, todo es iniciativa de ellos y el consejo está para apoyarlos”, expresa Jorge Gamboa al señalar que actualmente hay 24 mil jaliscienses en la ciudad de San José en California, en tanto que en el total del estado se estima 4.4 millones de residentes legales.

Buscan mejorar percepción

No omitir la imagen que México tiene en cuanto a seguridad en el terreno turístico es una prioridad para el Consejo Turístico y aunque aseguran que el visitante extranjero tiene altos porcentajes de confianza sobre su bienestar durante su estadía en México, los trabajos coordinados con gobiernos estatales y municipales para garantizar la seguridad del visitante siguen reforzándose.

“Hay problema de imagen de seguridad en México. Viendo las estadísticas siguen con la confianza de visitarnos, saben que hay un problema pero no es uno relacionado directamente con los visitantes extranjeros. Cuando los agentes de viaje preguntan qué tan seguro es México, yo respondo que 35 millones de visitantes internacionales no pueden estar equivocados. Si hubiera un incidente sobre un americano o de cualquier nacionalidad, si lo matan, secuestraron o violaron, en las noticias de Estados Unidos estaría todo el día en televisión, redes sociales y afortunadamente no tenemos ese caso”.

Potencializan concepto premium

Para el Consejo de Promoción Turística de México en California el apasionamiento de los turistas extranjeros por el golf ha permito que México se proyecte como un destino ideal para practicar este deporte que económicamente duplica la inversión que el visitante promedio suele hacer en el país.

“Tenemos a 700 mil americanos al año yendo a México. Le llamamos turismo premium porque gastan el doble, como cuatro mil 400 dólares contra los dos mil que suele hacer el turista promedio”.

Neutrales a las tendencias

Con el repunte de plataformas digitales como Expedia, Travelocity o Airbnb y la queja de hoteleros que argumentan que estas redes virtuales disminuyen su captación directa de clientes, el Consejo Turístico de México puntualiza que estas opciones virtuales agilizan la decisión de compra del turista en cuestión de minutos, lo que representa un nuevo reto a las agencias para actualizar en sus medios de promoción y destacar sus beneficios como mediadores.

“Son empresas gigantes que son el futuro. Poco a poco las agencias -tradicionales- irán yéndose a esta tecnología, aunque se ha comprobado que en las reservaciones online, cuando tienes algún problema o quieres hacer cambios, no lo puedes hacer, esa es la ventaja que tiene el agente de viajes, cuando tienes un incidente y quieres resolverlo el agente lo puede hacer”.