Zihuatanejo, travesía por los sentidos

Este destino es uno de los puntos de descanso y diversión que más atesoran los viajeros que andad detrás de algo diferente

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUL/2017).- No hay nada que se compare a caminar sobre la arena y sentir cómo corre el agua del mar por tus pies. Sin duda alguna, las Playas de Ixtapa-Zihuatanejo ofrecen lo anterior y más, mucho más, para vivir al máximo la experiencia más relajante y divertida que sueñes.

Saliendo desde Guadalajara y a sólo dos horas en avión, encontramos este maravilloso lugar pleno en gastronomía, cultura, playas de aguas cálidas, donde el clima siempre te va a recibir con la caricia más suave en el rostro.

Mi historia con Zihuatanejo comenzó a escribirse en el instante en el que bajé del avión. Fue en ese momento en el que pude percibir esa sensación de calor húmedo con un toque de sal en el ambiente, al que poco a poco uno se va acostumbrando conforme recorre las principales avenidas de este encantador destino en automóvil, hasta llegar a la zona hotelera de Playa del Palmar, en Ixtapa, luego de 25 minutos de trayecto.

Una de las mejores opciones para hospedarse es el Barceló, un hotel cinco estrellas a pie de playa, de donde te reciben con gran hospitalidad y hacen de la estadía una grata experiencia desde el momento de tu llegada.

Recorridos imperdibles

Luego de despertar con el sonido de las olas y el barullo de las gaviotas, la Isla de Ixtapa o Isla Grande, es uno de los lugares que no puedes dejar de visitar en este destino; es bien conocida por la cantidad de deportes acuáticos que se pueden realizar en ella. Para llegar, fue necesario tomar desde Playa Linda, una pequeña lancha o “panga” que funciona como un taxi acuático, con un costo no mayor a los 50 pesos en temporada alta y unos 35 o 40 pesos en temporada baja (por persona ida y vuelta saliendo de Playa Linda).

Una vez que llegué a la isla, pude instalarme en uno de los restaurantes a pie de playa donde si no llevas tu equipo para realizar tu deporte acuático favorito, te orientan sobre dónde conseguir la mejor opción para hacer snorkel o paddle board.

Fue mi elección hacer snorkeling, con aletas, máscara de snorkel y chaleco (¡no fuera a ser que me fuera a ahogar!), emprendimos el nado unos 20 metros de la orilla del mar. Una vez ahí, los animales acuáticos hicieron lo suyo, asomándose por nuestros visores increíbles ejemplares de erizos rosas, peces globo, estrellas de mar negras, naranjas y un sinfín de peces de colores, (hay que tener cuidado de no acercarse a los erizos negros si no quieres arruinar la experiencia).

De vuelta en la playa uno de mis momentos favoritos fue al probar unas deliciosas tiritas, platillo típico de Ixtapa que consiste en finas tiritas de pez vela preparadas con limón y cebolla morada, acompañadas con aguacate y chile habanero a elección propia, sin dejar de lado la ensalada de pulpo, y el aguachile verde, así como unos crujientes camarones al coco acompañados de una picante salsa de mango sobre una cama de arroz blanco.

Vida nocturna

La diversión. El destino en general es perfecto para un ambiente familiar, sin embargo, tener una noche de diversión en la Zona de Bares en el centro de Zihuatanejo, le dio un toque fresco al viaje.

Toque de mezcal. La velada se tornó alegre en compañía del Mezcal de Angustina, lugar donde ofrecen exquisitos platillos y tragos donde el elemento principal es este destilado característico de la región, acompañados de música de salsa en vivo que sin duda alguna completaron mi estadía en este lugar que no le pide nada a ninguna playa de otro lugar.

Paseo por la historia

Otra de las opciones para realizar en este destino es visitar la zona arqueológica de Xihuacán, en el pueblo de Soledad de Maciel (mejor conocido como “La Chole”), a unos 35 minutos del centro de Zihuatanejo, donde se encuentra el museo que alberga cerca de 800 piezas prehispánicas.

Aquí pude admirar una de las 16 pirámides recientemente descubiertas, levantada con piedra de río y arcilla roja, sin embargo. Si se desea visitar este lugar uno no debe olvidar el repelente pues los mosquitos son una molestia recurrente.

Uno de los atractivos turísticos dejó una huella profunda en mi mente fueron los más de 12 kilómetros de manglar ubicados en Barra de Potosí, donde habitan las garzas blancas y verdes, donde nadan el róbalo, la jaiba y la lisa. No tienen más de dos metros de profundidad, y media tarde se reúnen decenas de pescadores a lanzar sus redes. Aquello se convierte en un escenario sacado de una película.