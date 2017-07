Guadalajara en un llano

Hay que saber vivir la vida y lo que nos quede de ella...

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- “Aunque reviva el pasado y me preocupe un poco el futuro, me mantengo en el presente que es donde la vida acontece”

** “La juventud vive de la esperanza, la vejez del recuerdo” serena reflexión sobre las sutiles estaciones del ser humano: juventud, madurez y vejez.

Personalmente, más que de vejez me gusta hablar de madurez… la madurez que dan los años a lo largo de una vida que pasa rápidamente en mil cosas encontradas, tropiezos inesperados, anhelos alcanzados, sueños no logrados, lágrimas derramadas por los que amamos y se han ido, la soledad no buscada más los duros golpes de la vida… por doloroso que sea, todo esto me ha enseñado a crecer con suaves caricias del alma y me hace valorar el breve transitar por este mundo.

La vida es un reto que hay que afrontar con esperanza, caminando siempre hacia adelante, es crecer y aprender con el cerebro activo, es un eterno dejar ir. Pero es un regalo que debemos agradecer cada amanecer.

No es la edad que tengo sino la que mi corazón siente con la experiencia de los años vividos, y la paz e intensidad que solo la madurez puede dar.

Es tiempo de caminar sin apuro, detenernos en cualquier lugar que nos haga felices, viajar, visitar lugares nuevos, escuchar música que eleve el espíritu y discernir la reciprocidad en la amistad, en la compañía y en el cariño de los seres queridos.

En el otoño de nuestras vidas es cuando los sueños y recuerdos se empiezan a acariciar desmenuzada y lentamente… ahora más que nunca he disfrutado y apreciado cada momento que me ha sido regalado.

Todo continuará en nuestra ausencia, así que, con Dios siempre en nuestro camino hay que vivir la vida y lo que nos queda de ella… es saber vivir en paz con lo que es imposible cambiar.