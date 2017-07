Una vez salió un sembrador a sembrar

La Iglesia ha sido testigo en 20 siglos de cómo la semilla ha dado abundantes frutos

LA PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Isaías 55,10-11:

“La palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, dice el Señor”.

SEGUNDA LECTURA

San Pablo a los Romanos 8, 18-23:

“Los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros”.

EVANGELIO

San Mateo 13, 1-23:

“Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven”.

GUADALAJARA, JALISCO (16/JUL/2017).- ¿Qué efecto produce entre los cristianos la palabra de Dios comunicada por Cristo? La Parábola del Sembrador da una explicación que permite ubicar la forma en que recibimos —la simiente—, para corregirnos y buscar en lo posible la perfección.

El sembrador era el Hijo de Dios. Del seno del Padre descendió el Verbo de Dios al seno de María. Tomó así la naturaleza humana y, hombre entre los hombres, al llegar el momento dio principio a cumplir la voluntad de su Padre, de sembrar la Buena Nueva entre los hombres. Por las ciudades, los pueblos y los caseríos de Judea, de Galilea, de Samaria, las multitudes escucharon su mensaje de amor, de verdad, de vida. En tres años —los de la vida pública de Jesús—, con el testimonio de su presencia y el prodigio de sus manos, muchos fueron testigos de los milagros para confirmar así que era en verdad el Mesías esperado, y porque su corazón estaba pleno de amor, de comprensión para los que sufren, para los enfermos, los atribulados, los pobres.

Al explicar la parábola, el Maestro dice que apenas cae la semilla, la palabra de verdad, al instante el demonio la arrebata, como prontos están los pájaros a comer la simiente a lo largo del camino. Es la superficialidad, la ligereza, la irreflexión de muchos precipitados caminantes en este siglo XXI. Es una generación seducida por la imagen. Ese llamado “horno videns” es muy hábil en el manejo de la técnica de toda clase de aparatos, mas es torpe para entrar por la senda de la reflexión. Y puede acontecer que embebidos en la superabundancia de imágenes, dejen pasar la vida. Si les cae ahí la semilla, no la aceptan, ni siquiera la perciben. Esa semilla no alcanza a nacer.

“Otros granos cayeron en terreno pedregoso”. El Maestro explica a sus discípulos la actitud de los que reciben la palabra de Dios con alegría, pero son inconstantes. Ya lo había dicho el Señor: el que pone la mano en la mancera y vuelve la mirada atrás, no es digno del Reino de los Cielos. Y también dijo: “El Reino de los Cielos padece violencia y sólo los audaces lo alcanzan”. Los santos se han distinguido por esa santa audacia, por esa, perseverancia muchas veces oculta, sólo vista por los ojos de Dios en una vida entera en el amor, en la entrega, en el sacrificio. Muchos empiezan, pero el éxito está en concluir. Quienes se han lanzado por el camino de la perfección, de la vida interior, han experimentado las dudas. Muy duras son las crisis de fe, y sólo superan estas angustias los creyentes.

“Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron sofocaron a las plantas”. Las plantas crecen, pero no dan fruto porque “las preocupaciones de la vida y las riquezas las sofocan”.

“Otros granos cayeron en buena tierra” La misión de la Iglesia es la de sembrar la Buena Nueva. La Iglesia ha continuado, su mensaje es el de Cristo y Cristo es la Iglesia. Ha sido testigo en 20 siglos de cómo la semilla ha dado abundantes frutos, en unos el 30, en otros el 60 y en otros hasta 100%. Los primeros son las almas fieles, y los de 100% son los santos, que, con su vida los confesores y con su muerte los mártires, han dado testimonio elocuente de su fe en Cristo, de su amor a Cristo. Cristo, la semilla también Cristo mismo es la semilla. Así como el pueblo de Israel se alimentó con el maná caído del cielo, en su peregrinar hacia la tierra prometida, Cristo es la semilla, el pan que alimenta el alma. Todos los días cae Cristo en las almas, tierra abierta ávida de recibirlo y pronta a responder con obras de amor, de misericordia, de testimonio. La Sagrada Eucaristía, centro, núcleo de la vida de la Iglesia, es sustento de los fieles. En el amplio martirologio de 20 siglos de fe en Cristo, es constante el testimonio de la recepción del Sacramento de la Eucaristía, la firmeza de la fe, la constancia en el bien obrar, fortaleza en las pruebas. Esa semilla ha dado inefables frutos de santidad. En la lejana tierra donde ha caído, ha hecho brotar virtudes, ha fortalecido e iluminado con la fuerza y con la luz de Dios.

José Rosario Ramírez M.

¿Por qué les hablas en parábolas?

Jesús se dirige con cierta frecuencia en sus discurso valiéndose de parábolas dado que el misterio del reino y de la persona de Jesús es tan nuevo que no puede manifestarse sino gradualmente, y la parábola es un excelente método para lograrlo.

Por eso Jesús gusta de hablar en parábolas, ya que aún dando una primera idea de su doctrina, obliga a reflexionar y se tiene a la vez necesidad de una explicación para ser perfectamente comprendidas. A través de lo conocido que es el lenguaje de la parábola, nos pone en camino de comprender la enseñanza que encierra no quedándonos en la sola narrativa. Así las parábolas aparecen como una mediación necesaria para que la razón se abra a la fe; cuánto más penetra el creyente en el misterio revelado, tanto más entra en la inteligencia de las parábolas; y a la inversa, cuánto más rechaza el hombre el mensaje de Jesús, tanto más cierra el acceso a las parábolas del reino. Por eso encontramos con cierta frecuencia estas palabras de Jesús: “Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden”.

Las parábolas son fáciles de interpretar, ya que su materia son los humildes hechos de la vida cotidiana, pero también, y quizás sobre todo, los grandes acontecimientos de la historia sagrada. Sus temas, fáciles de descubrir están cargados de un gran sentido en el momento en que Jesús los utiliza.

Lo importante en las parábolas no es buscar la referencia a un hecho histórico, ya que este no sucedió como tal es narrado, existen semejanzas de la vida diaria por lo cual es posible comprender el mensaje, lo importante es comprender el contenido teocéntrico y más precisamente cristocéntrico de la mayoría de las parábolas.

La parábola como figura literaria no es exclusiva de Jesús, ya encontramos ejemplos en el Antiguo Testamento, lo que sí es muy peculiar es su fresco estilo y su profundidad para revelar el Reino de los cielos o su persona y misión, ya que para eso sirven las parábolas, manifestar los designios de Dios para que todos los hombres se salven.