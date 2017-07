El debut mundial de la décima generación del Honda Accord tuvo lugar esta semana en Detroit

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).-



Visión integral

McLaren ya es por sí misma una marca considerada de lujo, con poco que reprocharle. Aún así la firma inglesa ve potencial a futuro, y para ellos, una forma de mejorar sería voltear hacia las tracciones integrales. La armadora ya desarrolla dicho tipo de vehículos y con ello nuevas motorizaciones, pues la implementación de dicha tracción ayudaría al aumento de potencia.



Vuelve un viejo conocido

Hay vehículos que tienen un pasado importante en nuestro país, pero que aún con ello no se venden más o desaparecieron. Uno de esos coches podía ser el Chevrolet Cavalier, que prepara su regreso a suelo nacional. Todavía no hay detalles específicos, como precios y número de versiones, pero su arribo estaría programado para antes del final de este año.



Con mayor dinamismo

Los Audi R8 y TT ya son vehículos que presentan un desempeño superior a los de otros automóviles. No obstante, la marca de los cuatro aros ofrecerá autopartes de mejora para estos bólidos, puestos en el mercado por Audi Sport Performance Parts. Kits aerodinámicos y suspensión deportiva, son algunas de las nuevas mejoras adquiribles para este par de modelos.



Más potente que nunca

Volvo asegura que han creado al “vikingo” más poderoso de su historia, al alcanzar los 421 caballos de fuerza en la nueva XC60. Esto se logró de la mano de Polestar, que no es un secreto que es el aliado que pone el toque poderoso a las unidades de la marca escandinava. Los principales cambios se presentarían en caja de cambios y motor.



Aún queda historia

No hace mucho, la compañía de bolsas de aire, Takata, se declaró en bancarrota. Esto no será impedimento para que las armadoras que usaron los infladores japoneses llamen a revisión a más unidades afectadas. Según las propias firmas de coches, al menos 2.7 millones de vehículos continúan pendientes a ser llamados para la reparación de sus defectos.



Honda revela la nueva generación del accord

El debut mundial de la décima generación del Honda Accord tuvo lugar esta semana en Detroit. De acuerdo con la marca oriental cuenta con una estructura completamente nueva, mayor tecnología en equipamiento y seguridad, así como dos opciones de motor: el nuevo 1.5 litros de 192 HP y el 2.0 litros, turbo, con 252 caballos de fuerza. El Accord Híbrido aún no es confirmado para México, sin embargo llegará en sus otras versiones a nuestro país a partir del primer trimestre del 2018.