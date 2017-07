La misma fórmula confiable

La disposición y respaldo de marca la hacen una dura contendiente en su nutrida categoría

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).-



1. Diseño

Las novedades en este renglón son notables en una parrilla más prominente; nueva fascia delantera y trasera; calaveras distintas y faros un tanto más afilados. El resultado es un tanto masculino, como es la tendencia actual de las SUVs de este segmento.



2. Espacio

Cuatro personas viajarán sin problema alguno al interior de esta nueva X-Trail, con un nivel de comodidad aceptable para todos ellos. La incursión de un quinto ocupante es posible, siempre y cuando sea de estatura mediana.



3. Equipo y terminados

La dotación de tecnología es completa, con un sistema de infoentretenimiento que se acopla rápido. Los terminados son buenos en general, a excepción de un par de plásticos en la parte baja del tablero y vistas de puerta, tal vez, este sea un aspecto a mejorar.



4.Moto

Se trata de un bloque de cuatro cilindros en línea, con desplazamiento de 2.5 litros. La potencia se sitúa en los 170 caballos y un torque de 172 lb-pie de par, suficientes para un manejo normal, sin hacer derroche de capacidad.



5.Dirección y cambio

Pese a ser un vehículo relativamente pesado, la dirección se realiza con suavidad, más no con la prontitud probablemente deseada. La transmisión, a pesar de ser una CVT, se comporta de buena manera, aunque requiere anticipar los movimientos, como rebases y aceleración.



6. Cajuela

Se trata de un aspecto de proporciones generosas. Con los asientos en su lugar, esta X-Trail ofrece una capacidad volumétrica de mil 113 litros de carga, misma que se puede extender hasta los mil 982 litros, para tareas más exigentes.



7. Seguridad

Completa en este importante renglón, con seguridad activa y pasiva suficiente. Esta utilitaria ofrece desde monitor de punto ciego, hasta asistente de frenado de emergencia, pasando por componentes como visión periférica y alerta de tráfico cruzado, por ejemplo.



8. Manejo

El conjunto es confortable en general, ya que la puesta a punto de este vehículo se decanta por un entorno citadino. No obstante, la suavidad de la suspensión permite traslados largos, sin la típica fatiga ocasionada por las suspensiones rígidas.



9. Valor por tu dinero

Puede que sus áreas de mejora sean importantes, pero el respaldo otorgado por el fabricante y el buen nivel de reventa son sin duda aspectos que compensan algunas de esas deficiencias, por lo que podría considerarse una compra segura.



10. Durabilidad

La calidad de esta utilitaria japonesa es manifiesta a lo largo de la historia, por lo que no hay muchos elementos para dudar de la durabilidad. No obstante, se tendrá que tener cuidado con algunos plásticos, que a largo plazo podrían presentar un desgaste prematuro.