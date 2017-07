Los 'sí' y 'no' del coqueteo por mensajes

Combinar alcohol y ''ligue'' no es siempre la mejor opción

CIUDAD DE MÉXICO (13/JUL/2017).- En la era moderna no sólo se liga por mensajes, sino que también se tiene sexo sin la necesidad de contacto físico. Gracias a la tecnología, ya no tienes que salir a una fiesta a conocer gente y coquetear, con la ayuda de tu smartphone y tu intelecto, te puedes ganar novio sin la necesidad de salir de casa.

Sí

Menciona las palabras "mándame mensaje" cuando le pases tu número: Si apenas se están conociendo, una llamada será muy personal. Y ahora que somos "millenials", todo puede llevarse a cabo a través de mensajes. ¿Por qué no empezar con eso?

Mándale mensaje en las siguientes 24 horas: Si te tardas tres días, prácticamente le estás diciendo que no estás tan interesada. No lo mantengas esperando, si pasa suficiente tiempo, hasta puede olvidarse de ti.

Invítalo a salir por mensajes: ¡No tengas pena! Si te gusta y te llama la atención, sugiérele una salida. Intenta algo como: "Se va a estrenar Piratas del Caribe, ¿Vamos?". Si en verdad está interesado y te contesta tus mensajes, no te va a decir que no. Y si lo hace, al menos ya no seguirás perdiendo tu tiempo con él.

Usa el teléfono en ciertas ocasiones: Si te llama y te gusta, contéstale la llamada. Mandarle mensaje y hacer caso omiso a sus llamadas perdidas es una mala señal para su relación.

Dale las gracias después de la cita: Aunque no haya química, son puros modales. Y si te la pasaste bien, no está de más darle las "gracias" por el buen rato. Lo más seguro es que te responda y te agradezca también.

No

Le envíes un sólo "hola": Aunque realmente sólo quieras decirle "hola" porque estás pensando en él, este texto tan tímido y corto no te lleva a ningún lado. Mejor pregúntale cómo está o incluso sugiérele una salida.

Mensajees ebria: Cualquier mensaje que salga bajo la influencia del alcohol es una mala idea. Sin esas inhibiciones, es posible que mandes mensajes que nunca te hubieras atrevido a hacer. Y aunque en ocasiones puede ser interesante, la verdad es que no vale la pena.

Teengañes: Si sólo te manda mensajes después de las 10 de la noche, es posible que sólo quiera un acostón. Síguelo intentando, pero si ves que sólo quiere verte y no conocerte, lo mejor es que consideres bien tus opciones.

Exageres con acrónimos y abreviaciones: Cosas como "QLFTA" (Que la fuerza te acompañe) o "tqmmmm" es una exageración. Reserva ese tipo de mensajes para tu primo o mejor amiga, no para tu futuro novio.

Envíes mensajes sexys antes de estar en una relación exclusiva: Hacer esto te pone en peligro a ser expuesta a sus amigos o compañeros de trabajo. A menos que tengan algo serio, deberías evitar algo que te haga tan vulnerable.

Con información de Andrea Bouchot.