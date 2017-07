Sueños artísticos, sueños cumplidos

Para Josefina Lozano el talento artístico fue la motivación más fuerte que tuvo para alejarse de un escritorio y poner sus manos a trabajar; así pudo plasmar en la realidad lo que siempre quiso hacer y tomó los pinceles

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUL/2017).- El éxito comienza con el sueño en la mente, y se alcanza trasponiéndolo a la realidad, a través de trabajo y perseverancia, y como la artista Josefina Lozano recomienda “intentándolo una y otra vez”, pues ella sabe de sueños hechos realidad, ya que ella vive actualmente el suyo: vivir por y para el arte.

Josefina Lozano viene de una familia de artesanos de artículos de piel, gracias a esta actividad, incursionó en el ámbito de la creación a temprana edad: “De niña mi mamá me ponía a coser piel, a crear cosas, entonces desarrollé una creatividad nata, ya lo traigo desde niña”. Sin embargo, antes de poseer la galería que lleva su nombre y dedicarse por completo al arte, se dedicó a la contaduría pública:

“Mi mamá me inspiró a estudiar una carrera para salir adelante, me metí a contador público, quería tener una carrera. Y fui muy exitosa porque estuve en un despacho de los Alfaro y Aranguren, entonces ahí fui buena, un día me topé con que el dueño quería que yo administrara el despacho. Me vi por dentro y me di cuenta que no soy para estar detrás de un escritorio, mi creatividad la tengo que sacar, por eso empecé a incursionar un poco más en el arte”.

La incursión al medio artístico fue paulatina, si bien sabía que su lugar no era en medio de cuatro paredes, encontró su lugar ideal después de un suceso de impacto en su vida:

“Una situación familiar fue la que me llevó 100% a esto, una de mis hermanas se enfermó de leucemia y nos fuimos a Estados Unidos a hacerle un trasplante de médula. Yo ya había formado mi propio despacho de contaduría pública, dejé todo por los cuidados que requería mi hermana, le tuve que decir adiós a México. Al regresar, mi papá me invitó al trabajo de piel ubicado en la calle Juárez (también en Tlaquepaque) y de ahí ya no me sacó. Me sentí en mi hábitat, en lo que yo soy. Mi papá me dejó el negocio, entonces empecé a direccionarlo hacia el arte”.

Paso a paso, convirtió lo que era principalmente una fábrica de piel, en un espacio para el diseño y la creatividad, pues comenzó a crear bolsos únicos y originales, por lo que la gente la buscaba para conseguir estos artículos de piel, también realizó bolsas pintadas e incluso fue una de las pioneras en realizar bolsas combinadas con otros materiales:

“La piel es un universo, puedes hacer maravillas. Me dieron un reconocimiento porque fui de las primeras en hacer bolsas de piel con lo que se hacen las bolsas de mandado, entonces de ahí, empecé a jugar con todo, y después cuando vi que el arte era parte de todo esto, me aventuré a ser artista, pero fue toda una odisea, no fue de la noche a la mañana. La vida te va llevando, creo muchísimo en la intuición, ella me fue guiando”.

Así, su creatividad fue en aumento, y poco a poco se apasionaba más por explotarla, de laborar en un despacho de contaduría a dirigir una maquiladora de piel a convertirse en diseñadora de bolsas y luego, a abrir su galería, y con ella, realizar lo que más ama:

“Hoy estoy muy orgullosa, el arte es mi vida, y doy la vida por estar pintando, todo lo que yo hago ahora es alrededor del arte”.

La galería

El recinto de Josefina Lozano dedicado totalmente al arte, se hizo realidad cuando ella cree en sí misma y en su capacidad artística:

“Fue poco a poco, yo soy de las personas que creen que los sueños se hacen realidad, siempre soñé con tener una galería, tu instinto te lleva. Veía las galerías hermosas de esta zona (Tlaquepaque) y me inspiraban muchísimo. (…) Cuando yo vi que tenía toda la aptitud de ser artista, porque esto es de aptitud, a veces los artistas no creemos que tengamos aptitud, hubo mucho tiempo que admiraba el arte, desde niña”.

Actualmente, Lozano lleva 6 años con su galería de ensueño, los primeros tres años ubicada en el local familiar, y los últimos tres en el centro de Tlaquepaque. En ella exhibe sus propias obras de arte, pero también las obras de los ganadores del concurso Mictampla, organizado por ella y llevado a cabo durante el Festival de Día de Muertos de dicho municipio.

Su estilo

La primera exposición individual de la artista Lozano se tituló “Identidad”, pues está relacionado con lo que más la inspira y la lleva a tomar los pinceles: el alma. También incluye la huella que dejó el artista David Villaseñor, quien llevó a Tlaquepaque el arte indigenista y logró atraer a nacionales y extranjeros con él:

“Siempre veo el trasfondo de las personas y eso es lo que me inspira. Mi identidad como ser humano. Pinto mucho indigenismo, su identidad, sus almas, lo que crean, ellos luchan por sobrevivir porque ellos tienen oportunidades pero no son apreciadas, entonces a la hora de pintar pienso en esa alma creadora, hasta la manera de vestir inspira. Eso es mi fuerte”.

Pinta indigenismo a través del realismo, pues se basa en fotografías compradas o con el permiso necesario, también incluye colores mexicanos, ya que igualmente están relacionados con cuestiones de identidad. Además, una peculiaridad y fortaleza de su arte es que ella no realiza replicas:

“No hago copias, hago solo una obra y no la vuelvo hacer. Mis obras se las llevan con un certificado de autenticidad. En mi galería no hay una copia de nada”.

Expo TlaqueFem

Es una de las actividades realizadas por la Comisión de Mujeres Empresarias, encabezada por Josefina Lozano, a través de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque. Este evento se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de julio en el Centro Cultural el Refugio (Donato Guerra 160). Mujeres emprendedoras mostrarán su gama de productos, desde salud, belleza, bisutería, accesorias hasta gastronomía. Es una feria realizada por mujeres para toda la familia.