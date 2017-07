Recomiendan autoexploración para detectar cáncer testicular

La UMF cuenta con Clínica del Hombre, donde el personal enseña a usuarios a identificar patologías con ayuda de maniquíes especiales

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUL/2017).- Los varones deben realizarse autoexploraciones periódicas en casa, cada mes a partir de la segunda década de vida, a fin de detectar anomalías en los testículos y así prevenir el desarrollo de un tumor canceroso, afirmó el experto Luis Antonio Rico Carrizales.

El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, resaltó la importancia de que los hombres desde temprana edad se enseñen a detectar cambios en sus genitales.

Refirió que esta recomendación se debe a la creciente incidencia de cáncer testicular en personas de entre 20 y los 45 años de edad durante los últimos años. Sin embargo, lamentó que los varones sean el grupo de pacientes que con menor frecuencia se acerca a hacerse chequeos.

"En un testículo normal identificamos cierta textura y cuando ésta cambia podemos notarlo al tacto. Debemos fijarnos en que no esté duro, que no esté más grande de lo habitual y que no tenga bolitas", destacó Rico Carrizales.

Explicó que en su UMF se cuenta con una Clínica del Hombre, en donde el personal de salud enseña a los usuarios a identificar ciertas patologías con ayuda de maniquíes especiales. A través del tacto los varones podrán detectarse hidrocele, epididimitis, quistes, tumoraciones, etc.

"El procedimiento no lleva más de cinco minutos y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No se trata de que el paciente se diagnostique a sí mismo, sino de que detecte cambios en su anatomía y las reporte de inmediato en consulta", aclaró.

Invitó a la población en general a acercarse a la UMF 51, sea derechohabiente o no, y tenga acceso al material didáctico con que se cuenta para que aprenda a hacerse la autoexploración de manera adecuada.