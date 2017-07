Volvo apuesta de lleno a los eléctricos

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUL/2017).-

Adiós a la combustión

Las marcas de coches continúan con la implementación de nuevas medidas de movilidad. En esta ocasión, es Volvo quien hizo un anuncio poco esperado, pues apunta de lleno a los eléctricos. Y es que según un comunicado oficial, la armadora escandinava venderá solo vehículos que incluyan algún tipo de tren motor eléctrico a partir del año 2019. Esto quiere decir que los motores a diesel y de gasolina quedarían de lado, para dar paso a los llamados “coches verdes”, ya sean híbridos o exclusivamente eléctricos. Entre 2019 y 2021 la firma vikinga presentará cinco nuevos modelos, de los cuales dos serán ediciones Polestar.

Escala en seguridad

El renovado Ford Mustang ya cosecha sus primeros reconocimientos. Esto luego de que la Euro NCAP calificara con tres estrellas en seguridad al Coupé deportivo. El modelo 2018 de este coche rediseñó sus bolsas de aire y mejoró su sistema de frenado de emergencia, lo que lo llevó a dicha calificación, que es una estrella mejor al Mustang anterior.

Se saltarán procesos

La diversificación ha llevado a las marcas (incluyendo a las de lujo) a optar por motorizaciones híbridas. Pero para Rolls-Royce no habrá tal, pues el CEO de la marca, Torsten Müller-Ortvös, afirmó que no buscan ofrecer vehículos con tren motor híbrido. Pero no descarta a los eléctricos; afirma que los usarán, pero hasta que la tecnología esté desarrollada y no de problemas a los dueños de unidades de esta marca de lujo.

Listo para ser presentado

Nissan por fin renovará a su único vehículo eléctrico del portafolio, pues ya tienen lista la segunda generación del Leaf. El vehículo, que será presentado el próximo 6 de septiembre, contará con un nivel de manejo autónomo de nivel bajo, pero que incluirá asistentes: como el de estacionamiento y anti-atascos, por mencionar algunos.

Nuevo adelanto

Mucho se ha especulado sobre la apariencia del nuevo A8 de Audi, pero aún no se ha revelado una imagen completa del lujoso alemán. Aun así la firma de los cuatro aros mostró un teaser, donde se ve la silueta del coche, que deja entrever un poco más de lo que se avecina. Recordar que el coche teutón verá la luz el próximo 11 de julio.

Estampa italiana

Este mes se conmemora el cumpleaños número 60 del Fiat 500. Para celebrarlo, la marca de origen italiano lanzó una estampilla postal conmemorativa, que llevará por nombre “Anniversario Edition”. En el sello postal se observa al icónico modelo. La estampa se venderá en Europa por 0,95 euros, el equivalente a casi 20 pesos mexicanos.