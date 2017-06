El VPH se manifiesta de diferentes formas en el organismo

Se trata de la enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO (29/JUN/2017).- El Virus de Papiloma Humano (VPH) es la enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo; existen cerca de 200 variedades del virus, de las cuales alrededor de 40 son las que afectan a la región ano-genital (en hombres y mujeres).

Para tratar de entender la situación platicamos con la doctora Elsa Díaz López, Médico Cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialidad en Ginecología y Obstetricia, quien nos comentó:

"Algunos de los cuadros clínicos que se derivan de la infección pueden no tener molestias y en otros casos, sólo se presentan alteraciones visibles a ojos del experto pero que podrían pasar desapercibidas para quien no esté familiarizado con este tipo de lesiones, las cuales pueden variar desde pequeños bultos en la piel hasta las típicas verrugas genitales. Otras veces, incluso, pueden llegar a manifestarse como lesiones pre-cancerosas hasta llegar al cáncer. De los cánceres asociados a la infección de VPH no sólo está el cáncer cervicouterino también están el vulvar, vaginal, anal, faríngeo y de pene", detalló.

Virus de Papiloma Humano, VPH

"La infección de VPH y las verrugas genitales se transmiten tanto a hombres como mujeres por contacto directo de piel a piel al tener contacto sexual vía oral, vaginal o anal con una pareja infectada, si bien el uso del preservativo reduce el riesgo de transmisión, aún usado el 100% de las ocasiones y en forma adecuada, no protege por completo. Se dice que la protección total contra este virus existe sólo en un 70%", indicó.

Actualmente la única manera de prevenir el contagio de VPH es mediante la vacunación.

"Es muy importante tener en cuenta que no todas las lesiones que se presentan en la zona genital se deben al VPH, existen otras enfermedades de transmisión sexual que pueden causar infecciones, en caso de presentar alguna alteración o molestia, lo mejor es acudir con el especialista para un diagnóstico oportuno y certero. Además de la revisión de rutina, ya que la prevención y la detección oportuna son los mejores aliados de la salud", reveló la también miembro de la mesa directiva de COMEGIC antes Asociación Mexicana de Colposcopia y Patología Cervical.

Los síntomas relacionados con las verrugas genitales pueden ser muy variados, dependiendo del lugar donde se ubiquen pueden tardar entre 6 semanas y 6 meses en presentarse e incluso un tiempo mayor, ya que se puede adquirir el virus y permanecer "dormido" o en forma latente y años después si se modifica la respuesta inmunológica desarrollará alguna lesión asociada al virus.

Generalmente la persona identifica el cambio en la piel por las características de la verruga sea plana, lisa o "prominencia". Se pueden presentar de manera individual o en grupo formando una "coliflor".

En caso de detectar alguna anomalía en la piel la recomendación es que se acuda con el médico especialista para una revisión a detalle con el fin de tener un diagnóstico preciso y comenzar el tratamiento adecuado. Actualmente los tratamientos indicados para las verrugas genitales consisten en eliminar las lesiones, sin embargo, el virus que las provoca permanece en el organismo, manteniendo probabilidad de recurrencia en un futuro.

El paciente que las presenta debe acudir a revisión periódicamente. Es importante recalcar que este padecimiento causa un gran impacto psicológico, social y económico debido a su recurrencia.

En México hay dos vacunas disponibles que previenen la infección de VPH, ambas actúan contra los principales tipos de virus que causan el cáncer de cuello de útero, vagina y de vulva (16 y 18), pero sólo la vacuna tetravalente previene además, contra los tipos 6 y 11, responsables del 90% de las verrugas genitales.