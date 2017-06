Lo que debes saber sobre la gonorrea

Protegerse durante el sexo es la única forma de evitar la enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO (20/JUN/2017).- ¿Hay algo más atemorizante que tener una infección que aterrorice tus partes íntimas? Protegerse durante el sexo es la única forma de evitar que algo así nos suceda, pero somos humanos imperfectos, así que es inevitable que cometamos errores.

En esta ocasión hablaremos de la gonorrea, la infección de transmisión sexual (ITS) con mayor prevalencia en nuestro país.

¿Qué es la gonorrea?

Cualquier cosa que rime con diarrea no es algo que quieras tener. En términos generales, la gonorrea es una infección que se transmite a través una bacteria que afecta principalmente el tracto genital de hombres y mujeres. También puede afectar el recto, ojos y garganta, pero no es tan común.

La bacteria de la gonorrea afecta las áreas del cuerpo que estén cálidas y húmedas, las cuales incluyen: uretra, vagina, ano y prácticamente todo el tracto reproductivo femenino, etc.

Síntomas

Lo peor de la gonorrea son los síntomas y no porque sean dolorosos, sino porque la mayoría de la gente con gonorrea no experimenta síntoma alguno, razón por la cual se transmite con gran facilidad.

Usualmente no hay síntomas. En hombres se puede presentar flujo, ardor o úlceras en la piel, así como urgencia al orinar y ardor en la garganta. En mujeres se presentan casi los mismos síntomas, así como dolor en el sexo y sangrado entre periodos.

Si no se trata, la gonorrea puede ocasionar cicatrización en la uretra, o desarrollar abscesos en el pene que causen infertilidad. En el caso de las mujeres, la gonorrea provoca la Enfermedad Pélvica Inflamatoria.

¿Cómo se contagia?

La gonorrea se transmite a través del contacto sexual entre 2 individuos, principalmente la penetración. Sin embargo, también puede transmitirse con sexo oral, así como el uso de juguetes sexuales infectados.

Cómo prevenirla

Lo ideal es que uses condón, así de simple. Lava tus juguetes sexuales y cuídate. Si tienes una vida sexual activa y parejas sexuales recurrentes, también deberías hacerte los estudios correspondientes cada año para descartar el contagio de cualquier enfermedad.

Cómo se diagnostica

Si crees tener gonorrea, primero que nada no tengas sexo sin condón. Luego acude con un médico de confianza para que te mande hacer los estudios correspondientes. Por fortuna la gonorrea se diagnostica a través de una prueba simple de orina.

Cómo tratarla

¿Tiene cura? Afortunadamente esta ITS puede tratarse con medicamento, el cual incluye antibióticos (inyecciones). Anteriormente se tomaban pastillas, pero la bacteria se ha vuelto resistente, y cada vez es más difícil de tratar.

Los síntomas mejorarán rápidamente después de un par de días de haber iniciado el tratamiento y al finalizarlo tendrás que esperar unos días más para tener relaciones nuevamente.