Paul McCartney, la realeza del rock

El famoso cantante inglés cumple hoy 75 años de vida; hacemos un repaso por su trayectoria artística y su aportación a la industria musical

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUN/2017).- ¿Qué habría sido de Paul McCartney si John Lennon no hubiera muerto? ¿Si The Beatles jamás se hubiera separado? Aunque el talento de este bajista nunca ha sido cuestionado, es cierto que tras el asesinato de la principal voz del cuarteto inglés, McCartney elevó su popularidad a tal grado de ser considerado uno de los 100 mejores artistas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.

De Paul McCartney -nacido en Liverpool un día como hoy de 1942- se ha dicho de todo, incluso, que murió hace años en un accidente automovilístico y un doble es quien ha tomado su lugar para despistar a los medios de comunicación y que sus depresiones han sido la principal fuente de inspiración para sus legendarias canciones y acordes.

La trayectoria musical de McCartney no solo ha sido uno de los proyectos sonoros más rentables de la historia, pues también ha sido objeto de estudios académicos que intentan descifrar las razones que hacen a sus canciones tan adictivas, el por qué su lírica no caduca al pasar de los años.

Aunque los aplausos han sobresalido en su carrera, el ex Beatle también ha sido blanco de críticas, arrestos y sanciones económicas por haber figurado como un artista adicto a la marihuana y la cocaína durante los años 80, principalmente, llevándolo a protagonizar los noticieros en sus intentos por introducir pequeñas dosis personales en su equipaje al llegar a los aeropuertos.

Más allá de los escándalos, McCartney se ha convertido en una referencia de la evolución musical en la historia. Desde su época en The Beatles, Paul comenzó a trazar su propio estilo sonoro acompañado, principalmente, por la guitarra, instrumento con el que inmortalizó una de las canciones más versionadas de la historia: “Yesterday”, tema estrenado en 1965 para el álbum “Help!” y que, según el Récord Guinnes, logró más de seis millones de emisiones en la frecuencia radiofónica de Estados Unidos.

Legado sonoro

En entrevista con David Letterman, McCartney destacó que pese a que su padre ejerció el negocio de venta de algodón, el tema musical siempre estuvo presente en su familia a través del piano que su padre tenía cuando era integrante de la banda de jazz “The mask players” en los años 20, aspecto que influyó para que Paul se apasionara por la música.

Previo a dar nacimiento a The Beatles, McCartney formó parte de “Quarrymen”, agrupación de 1957 liderada por John Lennon y en la que Paul fungió como guitarrista rítmico teniendo 15 años de edad. Apegados a un estilo de rock clásico y fusiones de jazz y folk, al poco tiempo se uniría George Harrison, quien también sería esencial en la consolidación de The Beatles.

A partir de 1960, The Beatles adquirió forma con la llegada de Ringo Star al tomar el lugar que Pete Best había ejecutado en el anterior proyecto musical. Aunque Lennon figuró como voz principal del nuevo cuarteto, McCartney se desarrolló como arreglista, compositor e instrumentista de la agrupación con la que permaneció hasta 1970 cuando anunció su separación de la banda por cuestiones legales y desacuerdos creativos y de derechos de autor y regalías, principalmente, con Lennon.

A los pocos meses de la ruptura de The Beatles, Paul debutó como solista con su primer álbum “McCartney”, en el que contaría con el apoyo de su esposa Linda en cuestiones vocales, y posteriormente dar paso a la agrupación Wings.

Siempre a la defensa

En marzo de 1999, Paul McCarteny causó revuelo mundial al escribir una carta al entonces vicepresidente estadounidense, Al Gore, acusando el apoyo gubernamental dado a un programa de experimentos químicos sobre animales. En la misiva, el músico cuestionó la necesidad de maltratar animales como conejos, patos y peces al realizar pruebas de pinturas que no fueran perjudiciales en personas.

Golpe inesperado

Ni con toda la influencia e impacto que tiene, Paul McCartney no pudo evitar el fallecimiento de Linda Eastman, su primera esposa que, en 1998, murió a causa del cáncer de mama. Linda, que se desempeñó como fotógrafa y músico, fue homenajeada por Paul con una exhibición de fotografías familiares, además de compilar el disco “Wide Prairie” de edición especial con las canciones preferidas de su esposa. La pareja contrajo nupcias en 1969 y tuvieron tres hijos: Mary, Stella y James.

Objetos millonarios

No solo los conciertos de Paul McCartney aseguran grandes ganancias, la subasta de objetos personajes y souvenirs de edición especial también catapultan al ex Beatle como uno de los más cotizados en el mercado legal. En 1998, la casa de subastas Sotheby’s anunció que se pondría en el martillero el cuaderno de Paul con los borradores, primeras ideas y líneas de canciones como “Hey Jude” y el álbum “Sgt Peppers”, con un precio tentativo de 144 mil dólares o 90 mil libras, de aquel momento.

Ese mismo año, McCartney publicó “Many years from now”, libro biográfico en el que el músico narra desde su perspectiva su relación e impacto con The Beatles, su amistad con John Lennon y anécdotas íntimas del famoso cuarteto de Liverpool. Con apoyo del editorialista Barry Miles, Paul debutó en ventas en Londres, marcando una tendencia entre la literatura musical nunca antes vista.

Pasión por las letras

Además de consagrarse como autor de sus canciones en solitario y algunas de las más populares de The Beatles, Paul McCartney también ha figurado como escritor en libros que van desde biografías complementarias, cancioneros y libros infantiles. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran “High in the clouds” junto a los escritores Geoff Dunbar y Philli Ardagh, así como “Wingspan: Paul McCartney’s Band On The Run”, “Blackbird Singing: poems and lyrics” y “Each one believing”, entre otros.

Personaje distinguido

El 11 de marzo de 1997, la reina Isabel otorgó a Paul McCartney el título de “Sir” o “Caballero”, al considerarlo un gran aportador cultural y social a través de su música. La ceremonia oficial y pública se realizó en el Palacio de Buckingham en Londres.

México presente

Aunque las giras de Paul McCartney se concentran en Estados Unidos y Europa, el ex Beatle ha hecho escala en México para ofrecer conciertos memorables. Durante la gira de “The New World Tour” en 1993, McCartney visitó por primera vez la capital del país, posteriormente en su recorrido con “Up and Coming Tour” durante 2010-2011, el músico llegó por segunda ocasión a México y finalmente, durante “On The Run Tour”, en 2012, la estrella británica se instaló por primera vez en Guadalajara, teniendo al Estado Omnilife como escenario.