Conoce tu personalidad de acuerdo a la forma de tu pie

La forma de los dedos y la separación que hay entre ellos podemos conocer las emociones de cada persona

CIUDAD DE MÉXICO (15/JUN/2017).- Aunque no lo creas la forma de tu pie tiene mucho que decir acerca de tu personalidad.

Es por ello que la podomancia estudia e identifica el olor, la sudoración, el color, la forma y el tamaño de los dedos, además de la textura de la piel, los callos, los juanetes, las uñas encarnadas, los hongos en los pies y aunque no lo creas también su carácter.

En este rango la psicóloga Imre Somogyi, autora de "Reading Toes: Your Feet as Reflections of Your Personality (Ebury Digital)", realizó un estudio sobre cómo la forma de los pies y los dedos pueden indicarnos si una persona es optimista, extrovertida o agresiva y conocer detalles ocultos sobre su carácter con un simple vistazo.

1.- Pie cuadrado. Lo principal de este tipo de pie es que el pulgar, el índice y el dedo medio suelen tener el mismo tamaño, mientras que los otros 2 son apenas más pequeños.

Sobre la personalidad. Son personas muy analíticas, siempre piensan todo antes de tomar cada decisión, analizando las cosas positivas y las negativas del asunto. Los impulsos momentáneos no son aliados en sus vidas, pues no se dejan influir en lo más mínimo por ellos y sus decisiones tienen bases muy sólidas.

Usualmente son prácticas, confiables y seguras, razón por la cual siempre serás dependiente de un amigo con pie de estas características.

2.- Pie egipcio. También es conocido como "Pie de Agua" o "Pie Afilado", tiene una forma alargada y todos los dedos están inclinados hacia el dedo gordo que se estrecha en la parte superior y acaba en punta. Se relaciona con personas soñadoras e idealistas con tendencia a evadirse de la realidad y sumergirse en su propia imaginación.

Sobre la personalidad. Suelen ser muy soñadoras, rebeldes e impulsivas frente a las cosas cotidianas de la vida y cambian con frecuencia su estado de ánimo.

3.- Pie griego. La característica principal de estos pies es que el segundo dedo (índice) suele ser más grande que el dedo pulgar. Por otra parte, el resto de los dedos son progresivamente más pequeños.

Sobre la personalidad. Pero, ¿qué dice esto sobre ti? Este pie es propio de la gente creativa, deportista y muy activa. Las personas con este tipo de pie siempre se notan entusiastas con nuevas ideas y son motivadoras de las personas que los rodean. Por otra parte, suelen ser muy impulsivas, cualidad que las puede llevar a un estrés excesivo.

4. El Pie Romano o común. Pies con una forma armónica y proporcionada y el tamaño de los dedos va descendiendo en escala. Quienes tienen pies comunes suelen ser extrovertidos y sociables. Siempre dispuestos a aprender cosas nuevas e innovar realizando actividades diferentes, de ahí que sean personas a las que les encanta viajar y conocer nuevas culturas.

Sobre su personalidad. Seguras de sí mismas, en ocasiones muestran tanto orgullo y seguridad que acaban siendo algo excéntricas.

El tamaño sí importa

Según explica Somogyi en su libro, en función de la postura, la forma de los dedos y la separación que hay entre ellos podemos conocer las emociones de cada persona. Por ejemplo, cuando el dedo gordo es muy largo estaríamos ante una persona "que le gusta hablar de las personas y con aires de grandeza" y cuanto más separado esté del segundo dedo será porque más le cuesta expresar sus emociones o sentimientos.

Mientras las personas con los pies pequeños suelen ser más tranquilas y les gustan los placeres de la buena vida, las que tienen los pies grandes tienen un carácter emprendedor y son propensos a montar sus propios negocios y tener éxito.

También el de los dedos: cuando más largos sean más ambiciosa será la persona. Atentos al dedo gordo porque su tamaño refleja el grado de racionalidad que tenemos.