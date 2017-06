Los retos de la paternidad

Diversos jefes de familia se enfrentan a las nuevas formas laborales, en las que muchas veces carecen de prestaciones sociales

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- Lo que antes era la excepción, ahora es más que común en nuestro país: México tiene poco más de 13 millones de trabajadores independientes (según datos del INEGI y su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2016). Son los “freelance”, en el argot anglosajón, una modalidad de empleo que conlleva sus propias características: tiempo flexible, trabajo en casa o visitando clientes, pero también trae sus propias problemáticas, pues carecen de prestaciones como empleado ni seguridad social.

¿Cómo enfrenta este nuevo panorama un padre moderno? Cristian de Rivera nos platicó su experiencia. De la libertad del tiempo, comentó que “suele parecer más conveniente manejar el propio tiempo para dedicárselo a los hijos”, con el inconveniente de que uno se puede enrolar en una dinámica de trabajo extrema que le deja poco tiempo: “Siendo un independiente no sabes cuánto dedicarle exactamente, cuándo parar... Cuesta decir que no por atender a la familia. Es un gran desafío poder balancear eso”. Cristian trabaja en la gestión de contenidos multimedia, organización de eventos y relaciones públicas, además de ser cantautor de trova: con su esposa Elizabeth, fotógrafa profesional, crían dos niños de 10 y 3 años.

En el tema de prestaciones, servicio social y el pago de impuestos, Cristian comentó: “El tema es que nadie nace sabiendo. Somos más propensos a las fallas, los latinoamericanos tenemos poco sentido de organización. No es como Estados Unidos donde desde muy niño enseñan a ahorrar y cuando entras al mundo laboral tienes que pagarle al Tío Sam. Quienes nacen en ese sistema son rigurosos, no se les complica. En cambio en un sistema como los latinoamericanos se complica y cuesta cumplir con esas obligaciones. El tema de los impuestos, tener una estructura de salud, cuidarse en ese sentido para tener seguridad social, ya sea pagando. Existe el Seguro Popular, pero una compañera luchó todo un año sin poder operarse. Si no somos precavidos y ordenados, ese sistema nos pasa la cuenta”.

El día a día

Un día habitual en la vida de Cristian como padre incluye levantar a su pequeño hijo llevarlo a la guardería y luego trabajar: “No nos damos ni cuenta y nos da la hora para recogerlo, a veces corremos para alcanzarlo. Esté donde esté, sea una reunión, junta. Nos enrollamos mucho en los proyectos. Lo negativo es que no es un trabajo regular con un horario determinado donde salimos invariablemente”.

Otro tema donde hay que poner cuidado son los días libres y vacaciones: “Este año costó mucho tener unos días de vacaciones, por los compromisos. No ‘te dan’ las vacaciones, uno las tiene que promediar...Tampoco hay fines de semana, los días de descanso habituales. Uno se los propone, pero llega un proyecto y nos agarra. Son compromisos laborales. Podemos trabajar todos los días de la semana”.

Cada freelancero vive este modelo laboral a su manera y según las características del empleo al que se dedica. En el caso de Cristian, el trabajo también lo lleva fuera de la ciudad. Por eso hay momentos difíciles: “Hace unos fines de semana estuve en Cancún por trabajo. Lo único que quiere uno es llegar a casa y estar con ellos, abrazarlos”.

Al volver a casa, en ocasiones las obligaciones laborales no se acaban, pero Cristian busca aprovechar el tiempo al máximo: “Trato de acabar las actividades temprano y estar con los hijos, preparar su comida, apoyarlos”. Hay dos momentos clave: “estar en el momento que despierta y cuando se duerma. Disfruto mucho de esa parte, poder compartir con él cada que despierta y cuando se acuesta. Le encanta que le cuente un cuento antes de dormir”.

SABER MÁS

Los trabajadores independientes en México también pueden acceder a los créditos del Infonavit y al IMSS, a través del programa “Crezcamos Juntos, afíliate” (disponible personas inscritas en el SAT).