Algunos jefes de familia no solo son ejemplo para sus hijos, su trayectoria los ha marcado como guías de la sociedad

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- No hay una escuela para padres, pues la paternidad suele ser una actividad autodidacta... O son los hijos los que nos enseñan a ser padres. Sin embargo, una buena manera de aprender antes de embarcarse en esta aventura es voltear a ver a los padres ejemplares. A veces es el mismo padre, otras son figuras públicas o padres de figuras públicas quienes tienen en su experiencia una de las claves para sacar adelante una familia exitosa. Uno de ellos está en Guadalajara, y es Héctor Hernández, padre de los bailarines Isaac y Esteban Hernández, ambos ya con carreras internacionales dentro de la danza clásica. En entrevista, Héctor nos platicó cómo asumió la paternidad: “Como una cosa natural, soy muy definido en ese sentido de qué es la familia. Me parece algo muy importante; sobre todo, por la responsabilidad que implica gente al mundo y formarlos”.

Sobre las enseñanzas que buscó darle a sus hijos, comentó: “Lo primero que busqué inculcarles es que fueran conscientes de que pertenecen a un grupo, y como parte de ello tienen la obligación de esforzarse para ser útiles, para poder colaborar”. El sentido de pertenencia y comunidad es importante para Héctor: “No somos aislados, somos personas comunicadas y trabajamos juntos con el propósito de hacer cosas buenas, no solo para el individuo; sino para la comunidad. Es un sentimiento de colectivismo. Como decía el poeta inglés John Donne: ‘ningún hombre está sólo en el mundo, no somos una isla’”. Con ese método de formación se creó una amistad entre padre e hijo y entre los mismos hermanos: “Es lo primordial en el desarrollo del papá con los hijos, no que seamos compadres, pero que tengamos confianza y libertad de pensar y cuestionar, analizar. Me gustaba que fueran pensadores, críticos en todos aspectos. Eso crea un ambiente de compañerismo, nos hace valorar las diferencias entre cada uno”.

Ahora con sus hijos adultos observa los frutos en su experiencia: “Lo que más me gusta es que ellos siempre tienen consciencia de que son parte de la familia, de una casa donde crecieron, se desarrollaron, fueron felices... Tienen los recuerdos que les dan fuerza para vivir, fueron felices en esta casa, fueron queridos. Hace unos días estuvo Esteban, que está en San Francisco y puso una nota en su Facebook, donde decía ‘Nada como mi casa’”.

Para Héctor, “La familia son los lazos, la importancia que tienen la convivencia con el padre y la madre”. Porque, parafraseando el dicho popular, al lado de un gran padre siempre hay una gran madre: “Somos una pareja, que comparte el trabajo y la responsabilidad, no es el papá de la autoridad máxima: hay armonía entre padre y madre, para transmitir que se puede convivir”.

Como comentario para otros padres, Héctor Hernández resaltó la responsabilidad de la paternidad: “Ojalá que como hombres recuperáramos ese valor que tiene abordar la responsabilidad natural, que nos dio la naturaleza: que podamos valorarla, apreciarla y cumplirla. El hombre tiene la obligación no solo de engendrar, también de responsabilizarse por lo que hace”.

Educan con sangre tapatía

• Vicente Fernández, cantante, actor y empresario: con su esposa crió cuatro hijos, tres varones (los “tres potrillos” por quienes nombró así su rancho) y una hija. De ellos, Alejandro heredó el talento como cantante: el resto se han desempeñado como empresarios.

• José Manuel Gómez Vázquez Aldana, arquitecto tapatío con obra en diferentes partes del mundo. Durante el reconocimiento por su trayectoria en el Instituto Cultural Cabañas en 2016, su hijo, el arquitecto José Manuel, elogió al padre como un gran “jefe, socio, maestro, amigo y compañero de trabajo”.

• Romualdo Flores, músico: contrario al cliché de los padres que no quieren que sus hijos se dediquen a la música, Romualdo, alias “Chipotle”, fundó con sus hijos Ricardo y Daniel el exitoso grupo de rock Víctimas del Doctor Cerebro, a finales de los ochenta: siguen vigentes y este 2017 lanzaron su noveno álbum.