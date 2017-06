Un modelo a seguir

Gabriel Reyes se convirtió en padre a los 25 años; maduró rápido y hoy educa con su ejemplo a sus dos hijos

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- Se dice que los hijos son reflejo de los padres, de la educación que se les brinda en la intimidad del hogar, de lo que se corrige y reconoce a tiempo. Gabriel Reyes lo sabe a la perfección, es por ello que a través de una de sus facetas laborales intenta enseñar a sus dos hijos cómo hacer frente a la vida.

Además de tener un negocio dedicado al textil, Gabriel Reyes también se enfoca al modelaje, un trabajo que aunque pareciera ser muy sencillo, cada día lo reta a ser un ejemplo a seguir para sus hijos, para dejarles en claro que apostar por una vida saludable puede significar también el sustento de una familia.

“Cuando empecé a modelar me escogían para proyectos que necesitaban la imagen de un papá joven porque ya superaba los 30 años, pero toda mi vida he hecho ejercicio. No tomo alcohol, no fumo, eso me ha ayudado a cuidarme”.

Teniendo 32 años de edad, ya casado y con sus dos hijos pequeños, Patricio de entonces siete años y Andrés de tres años, Gabriel se inició formalmente en el modelaje. Anteriormente trabajaba como coordinador de activaciones para un tequila y de vez en cuando colaboraba con amigos para fotografías, algo que lo veía como hobby y que después comenzó a ser una constante cuando las agencias de modelaje pusieron los reflectores en él y poco a poco comenzaron a llegar llamados para sesiones, videos y comerciales de televisión.

“Este mes cumplo 18 años de casado. Cuando empecé formalmente como modelo sí fue un poco difícil, porque mi esposa no estaba acostumbrada a que estuviera en este tipo de ambientes. En el modelaje hay más mujeres y fiestas, pero siempre me he concentrado en trabajar, eso le dije a mi esposa, que yo sólo iría hacer mi trabajo, que no me interesaba quedarme en las fiestas; ella se quedó más tranquila, me entiende a la perfección”.

Dependiendo del proyecto, en ocasiones Gabriel tenía que ausentarse de casa por algunos días o semanas completas, pero siempre procurando estar presente en fechas y eventos importantes para su esposa e hijos, algo que le ha permitido establecer una relación de confianza con su familia.

“A mis hijos mi profesión les ha caído bien, desde pequeños se acostumbraron a verme en videos o campañas, lo ven como algo normal. En algún momento trabajé con ellos en proyectos cuando estaban más pequeños, en videos o fotografías, pero ellos no se dedican a esto y no los quiero forzar, si les nace yo dispuesto los guío”.

Diálogo, el eje familiar

Cuando Gabriel tenía 25 años nació su primer hijo y recuerda que el saber que se convertiría en papá fue una noticia que lo sorprendió, especialmente porque su esposa tenía 21 años y ambos aún eran estudiantes universitarios.

“Al principio fue difícil, raro, pero eso nos hizo ver la vida desde otra perspectiva, madurar muchísimo. Conforme fue creciendo mi hijo sabía cómo hacer ciertas cosas como papá, al principio me costó un poco de trabajo, pero te enseñas a estar al pendiente, de aprender, había días en los que no sabía ni para dónde hacerme, pero gracias a Dios mis hijos nacieron sanos”.

Gabriel destaca que si algo lo caracteriza como padre de familia es tener un carácter amigable con sus hijos, de saber ganarse su confianza para poner sobre la mesa temas importantes, de saber cuándo es momento de tener una charla de padre a hijo.

“Una cosa es el momento de jugar, pero otro es cuando como papá tienes que ponerte serio y enseñarle las bases de la vida. Soy de la forma de pensar que con una nalgada a tiempo no les pasa nada, que tienes que irlos formarlos, hablar con tus hijos, tener mucha comunicación porque ahora las cosas son diferentes a como cuando yo tenía su edad, si llego a ser muy estricto en ciertas cosas, les llamo la atención cuando es necesario, no me gusta que sean mal educados en mi casa ni en otras”.