Regalos para papás primerizos

Opciones más allá de la típica corbata

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- Tal vez las personas no celebran tanto el Día del Padre como lo hacen con el Día de la Madre. No obstante, papá también merece ser consentido, sobre todo cuando se trata de sus primeros festejos por ser padre primerizo. Es por eso que ser creativo es importante, y he aquí algunas opciones para regalar a los padres debutantes, dejando de lado la típica corbata o pantuflas.

Un canguro

Y no precisamente un animal, sino los arneses especiales para llevar al pequeño hijo en el torso de papá. Eso no solo será práctico para las salidas a centros comerciales, el parque o el zoológico, también ayudará a que el pequeño se sienta protegido y se cree un vínculo cercano con el padre.

Una cámara de acción (Go Pro)

Las cámaras de este tipo no están destinadas solo para los deportistas, también es una gran opción para que papá grabe los momentos especiales con sus hijos. Desde los primeros pasos, o cuando el papá enseñe a su “retoño” a andar en bicicleta, serán momentos inolvidables y que podrían ser inmortalizados con este creativo regalo.

Impresión en 3D de huellas

Los primeros detalles son siempre memorables, por eso, podría ser un buen detalle inmortalizar las huellas del pequeño de papá e imprimirlas. Esto permitirá recordar siempre los buenos momentos, en especial cuando el hijo entre en una edad complicada. También hay otras técnicas, como las de yeso, que toman impresiones del bebé y pueden ser transformadas en velas o en adornos para el cuarto especial de papá.

Marco fotográfico digital

Los momentos que se inmortalizan en el celular, pueden ser parte de una galería digital. Ya sea en la oficina o en casa, papá podrá ver las fotografías de los momentos más significativos en familia.

Memorabilia

A veces basta con poner en una camiseta, taza u otro objeto cotidiano una frase o mensaje. Esta es una opción barata y puede ser tan especial como el mensaje o la fotografía puesta en el objeto elegido, seguramente, por mamá.

Un libro

Suena un poco raro, pero un libro de cuentos podría ayudar a papá a pasar tiempo con su hijo cada noche. Con esto, papá estará siempre cerca y además la colección de relatos podrá crecer conforme el paso de los años. Es algo un tanto más simbólico.

Manualidades

A veces el presupuesto es corto, pero se puede dar un detalle creativo. Ya sea una tarjeta de felicitación, un trofeo o un diploma que certifique las dotes de buen padre, seguramente serán bien recibidas por el festejado.

Inicia un hobbie

Comenzar a coleccionar figuras, o cualquier otro tipo de pasatiempo, puede ser satisfactorio no solo para papá, pues ya que crezca el hijo, podrán compartir mucho tiempo de calidad haciendo algo juntos.