Lo que tu vida sexual dice de tu relación

Ser aventurera en la cama puede ser señal de que estás abierta a otras opciones y de que estás cómoda

CIUDAD DE MÉXICO (14/JUN/2017).- Si te has estado preguntando sobre la salud de tu relación, presta atención a su vida sexual. Si tú y tu pareja van por buen camino, lo más seguro es que te sientas satisfecha, tanto en la relación, como en el sexo. Pero si han estado teniendo problemas, es posible que la relación se vea afectada en distintos factores.

Y aunque este sistema no es perfecto, tu vida sexual puede servir como barómetro para medir la salud de su relación. Checa cómo.

Confías en tu pareja y te sientes cómoda

Aunque hay muchas otras formas para saber si su relación ha alcanzado la estabilidad, el sexo divertido definitivamente es un factor que debes considerar.

Ser aventurera en la cama puede ser señal de que estás abierta a otras opciones y de que estás cómoda. Hay confianza entre tú y tu pareja y sientes que puedes compartirle tus necesidades, así como tus fantasías.

Tu relación se ha vuelto una obligación

Para las parejas ocupadas, agendar el sexo se puede volver una necesidad. Y está bien. Pero si el sexo agendado es el único que tienen, presta atención:

El sexo agendado puede ser señal de que su relación se ha vuelto una obligación y de que le hace falta espontaneidad. Si ese es el caso, es importante prender la llama de la pasión.

Hace falta una conexión emocional

Si no están teniendo sexo en lo absoluto, tómalo como señal de advertencia. Una vida sexual infrecuente o inexistente no es saludable, a menos, por supuesto, que sea normal entre ustedes desde el principio… y no le afecte a ninguno de los 2. Si uno de ustedes, o ambos quiere tener relaciones, puede ser señal de que hace falta una conexión emocional.

Tu pareja no te hace sentir segura

Aunque es normal sentir nervios y vulnerabilidad a principios de una relación, no es bueno que hayan pasado los años, y aun así no te sientas cómoda con tu pareja. Aunque esto puede ser señal de una mala autoestima, también quiere decir que no hay confianza. ¿No te hace sentir segura ni amada? Si no es el caso, tal vez sean problemas de imagen.

Necesitas espacio

La forma en que conectan durante el sexo puede decir mucho de su relación. ¿Se miran a los ojos después del sexo? ¿Cierras los ojos para imaginar algo más? Al hacer esto, creas distancia, cosa que puedes buscar inconsciente o conscientemente.

Les iría mejor siendo amigos

Desafortunadamente fantasear con alguien más o sentirte aburrida con el sexo, quiere decir que no hay compatibilidad. A menos de ambos estén dispuestos a hacer algo al respecto, podrían reconsiderar su relación romántica.

En realidad van muy bien las cosas

El buen sexo puede suceder con cualquiera. Pero si tú te la pasas de lujo con tu pareja, es porque van bien. Cuando una pareja tiene sincronía sexual, la relación física también se vuelve emocional. Hay confianza, comunicación y mucho amor.

Tu pareja no te trata bien

Tu cuerpo verá la forma de decirte que algo anda mal, así que te sentirás rara e incómoda durante el sexo. Toma nota: si evitas el sexo o tu cuerpo deja de sentir placer o entra en estado letárgico, es porque no te sientes cómoda… y algo podría estar muy mal.

Uno de los 2 no está feliz

Si el sexo no te divierte, no lo pases desapercibido. Pon atención a las señales de tu cuerpo, es una de las herramientas más poderosas para saber si algo anda mal. Si el sexo no se siente bien, es porque obviamente no te sientes segura al respecto. ¿Y por qué?

No hay sincronía

Tu vida sexual revelará la conexión que tengan como pareja. Si el sexo se da como algo instintivo, es porque hay sincronía. Si es incómodo y vergonzoso, ambos están en páginas diferentes.