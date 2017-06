Algunos mitos y realidades de los sustitutos de azúcar

Se consideran seguros y su consumo se puede ajustar a cada estilo de vida

CIUDAD DE MÉXICO (13/JUN/2017).- Los sustitutos de azúcar fueron creados como una opción para proporcionar sabor dulce a los alimentos y bebidas con un menor o nulo contenido de energía o calorías que brinda el azúcar.

Todos los sustitutos de azúcar deben de pasar por procesos cuidadosos diseñados para comprobar que su consumo regular es seguro; después de este proceso son aceptados por las autoridades sanitarias competentes de cada país y pueden ser utilizados en la fabricación de alimentos y bebidas. Aun así, existen una gran cantidad de mitos alrededor de los sustitutos de azúcar que deben ser aclarados para consumirlos con tranquilidad:

1. Se puede consumir toda la cantidad que uno desee.

FALSO. Se recomienda consumir alimentos y bebidas endulzados tanto con azúcar como con sustitutos de azúcar de manera moderada. Para los sustitutos de azúcar se han establecido valores de consumo diario máximo permitido, por lo que su consumo debe mantenerse menor a esta cantidad; sin embargo, la cantidad que se consume en una dieta saludable es siempre menor a lo máximo permitido.

2. Los sustitutos de azúcar causan cáncer

FALSO. Anteriormente se consideraba que el ciclamato y la sacarina causaban cáncer, sin embargo, estos estudios se hicieron en ratas a dosis mucho más altas de las que consume un humano y por mecanismos que solo se presentan en las ratas, por lo que se reconsidero? esta afirmación. Hoy en día todos se consideran seguros.

3. Los sustitutos de azúcar afectan a personas con otras enfermedades

FALSO. Existe un caso único: los fenilcetonuricos, quienes por nacimiento no pueden metabolizar un aminoácido presente en el aspartame; es por eso que al usar este sustituto se incluía una leyenda de alerta para los que padecen esta enfermedad. No obstante, se recomienda preguntar a su médico sobre el consumo de cualquier sustituto de azúcar cuando padecemos alguna enfermedad o tenemos algún tratamiento dietético o farmacológico.

4. Los sustitutos de azúcar causan aumento o disminución de peso

FALSO. Los sustitutos de azúcar no modifican el apetito ni tienen efecto sobre el metabolismo por sí mismos. Pueden ser parte de un tratamiento para bajar de peso ayudando a reducir el consumo total de calorías en la dieta.

5. Los niños y las embarazadas pueden consumir sustitutos de azúcar

VERDADERO. El embarazo y la niñez son períodos en los que las necesidades de energía están aumentadas y por lo tanto, en condiciones normales no es necesario reducir las calorías de la dieta, es por ello que en general no se recomienda el consumo de alimentos y bebidas que contengan sustitutos de azúcar. Sin embargo, su consumo moderado se considera seguro en todas las etapas de la vida. El único sustituto que no se recomienda durante el embarazo es la sacarina.

Los sustitutos de azúcar se consideran seguros y su consumo se puede ajustar a cada estilo de vida. Para usarlos de manera correcta sigue las indicaciones de tu nutriólogo o médico y hazlo siempre dentro de una dieta saludable.