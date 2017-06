¿Qué hay sobre la ley de seguridad interior?

Sigue sobre la mesa la discusión sobre el actuar de las fuerzas armadas en contra del narcotráfico

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUN/2017).- Si hay algo que se le ha criticado profundamente al gobierno de Enrique Peña Nieto como Presidente de México, es que en seguridad, el país está atravesando por dificultades severas, desde las desapariciones forzadas, los conflictos del crimen organizado por las peleas de plazas y el asesinato de periodistas, entre otras causas. El especialista en Seguridad Nacional, Rodrigo Soto Morales de la Universidad Panamericana (UP), ofrece algunos puntos a reflexionar mientras aún está en discusión la Ley de Seguridad Interior que busca regular el actuar de las Fuerzas Armadas mexicanas en su combate al narcotráfico.

Sobre el periodismo en México y los riesgos, exposición y realidad actual nacional, el especialista comparte que desde que existe la libertad de expresión, el peligro siempre ha estado latente. “Hay países como Italia, Francia y Alemania, que cuando un periodista revela una fuente que afecta los intereses de un grupo de poder, sea legítimo o ilegítimo -como lo es el caso del crimen organizado- siempre hay un riesgo. Por eso el buen periodista no sólo es el que da la nota, sino que es aquel que se asegura de seguir dando la nota”.

Comparte que si un periodista se va a meter a investigar temas del crimen organizado, tiene que estar seguro antes de hacerlo, o que tiene quién lo proteja, “porque de otra manera no es buen periodista; porque el primer imperativo moral es preservar la propia vida, y entonces la libertad de expresión es un valor importante, pero no es un valor absoluto. Hay valores humanos por encima de la libertad de expresión y no necesariamente es reprimirla cuando conviene por prudencia no dar a conocer información que ponga en peligro la propia vida o de otras personas”.

Dice que si bien el tema de la seguridad debe ventilarse en los medios, el primer responsable es el Estado y es él quien debe de tomar medidas, pero no es el único responsable de la seguridad. “El reclamo de los periodistas muertos que hace ahora el gremio es legítimo, pero habrá que ver caso por caso porque seguro hay colegas muy valientes y muy heroicos que también han sido imprudentes. En el tema de la seguridad, el gobierno es el primer responsable pero no es el único, la responsabilidad es de todos y cada uno, empezando con la seguridad de la propia casa y el trabajo, y no ponerse en situaciones de riesgo. El heroísmo no es una obligación cívica, es una elección personal. Los periodistas (asesinados) han sido personas valientes con un tremendo amor a la verdad, pero a veces hay que apostar por la carrera de fondo más que por la de la velocidad”.

-¿Qué sucede ahora con la seguridad nacional en México?

-El Ejército y La Marina han dado gala de que pueden, han hecho buenas aprehensiones. La Marina acaba de tomar por decreto los puertos de marina mercante y la guardia costera. Han hecho el trabajo que no han querido hacer otros y por tanto han salido -vamos a decir- al quite, pero lo que tendríamos que hacer para hablar de seguridad nacional es primero hablar de seguridad pública y eso le corresponde principalmente a los municipios y los gobiernos.

-¿Cómo defender la soberanía nacional mediante acciones de seguridad pública?

-Ahorita una cosa muy concreta que está en el tintero es la propuesta de Ley de Seguridad Interior que en mi opinión tiene que aprobarse cuanto antes, es una pena que algunos partidos como Acción Nacional (PAN), estén tratando de juntar el asunto con el tema del Mando Mixto de Policía, cuando es juntar una cuestión de jurisdicción de policía a un tema de seguridad nacional, es decir, cuándo deben intervenir las fuerzas armadas federales, por cuánto tiempo y bajo qué causas se justifica su intervención. Ahí está faltando visión de los legisladores, se está buscando politizar un tema que técnicamente no debe ser así y que nos afecta a todos, sin seguridad no habrá crecimiento económico, ni mejoras para nadie.

-¿De qué depende que esta ley sea aprobada?

-Esperando que recapaciten los legisladores porque ya el Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas la quieren, yo espero que los legisladores de Acción Nacional y algunos otros que quieren juntar el mando mixto, separen los temas, tiene que hacerse. Hay que darle al Ejército garantías jurídicas para que puedan actuar cuando se les pida, que es cuando los gobiernos locales no tienen la capacidad de actuar con su propia policía.