Pako Pablos, creatividad a gran altura

Mide más de dos metros de estatura y, más allá de su gusto por el basquetbol, el artista tapatío supo cómo desarrollar su talento para pintar solamente con los dedos a figuras de la política, la música y el deporte

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUN/2017).- Aunque no quiera, Pako Pablos llama la atención a lo lejos. Si el talento fuera proporcional a la estatura, este tapatío no tendría forma de escapar de sus habilidades artísticas cuando la pintura hace contacto con sus dedos.

Los 2.02 metros de altura de Pako Pablos lo han puesto en la mira de la gente desde que era adolescente y si bien ser basquetbolista profesional fue una intención que lo llevó a formar parte de la selección nacional hasta su época universitaria, finalmente la pintura se convirtió en su eje de trabajo y que, al paso de los años, lo han llevado a estrechar relaciones con aquellas estrellas de la duela a través de su cuadros.

Pako Pablos es artista y con 34 años de edad es uno de los tapatíos con mayor alcance internacional por su forma de pintar sin la ayuda de algún pincel y por esos rasgos estéticos en su obra que le han marcado un estilo atractivo para las personalidades también del espectáculo y otras disciplinas deportivas, principalmente de Estados Unidos, como Ice Cube, Snoop Dogg, Tupac, Rick Ross, Tony Hawk, Tyga, Drake, Cypress Hill, Simeon Panda y Vince Jackson, entre otros.

“Pinto con los dedos, considero que los pinceles son una extensión que no se necesita. Un artista se debe sentirse a gusto con lo que hace. A mi gusto debes sentir todo lo que haces, me gusta sentir, tocar el arte. Hacerlo con mis dedos se me hace interesante porque no todo el mundo lo hace, es mi estilo y a la gente se le hace atractivo”.

Trazos propios

Tras ocho años de ausentarse del panorama artístico de México, el tapatío retorna para poner sobre la mesa posibles proyectos de la mano del Museo Legislativo y dar muestra del porqué su estilo plástico ha sido solicitado por compañías internacionales como No Fear, Grey Goose Vodka, Monster Energy, Onyx Room, aTyr Pharma y Kickforce, además de organizaciones y asociaciones benéficas como The Rock N’ Roll Marathon, Miracle Babies, The Tony Hawk Foundation y The Oceanside Boys and Girls Club, por ejemplo.

“Mi estilo no es único pero sí muy identificativo. Todos los fondos de mis pinturas son negros porque con mi técnica y los materiales hacen que la figura te cuente la historia sin la necesidad de tener otro tipo de fondo. Así concentro la atención del espectador en la figura”, explica Pako Pablos al detallar uno de los proyectos que mayor proyección internacional le ha brindado: los retratos.

El primer acercamiento de Pako Pablos con un artista fue con Waka Flocka, rapero que significó ser el rostro de debut del tapatío en sus obras a petición de un antro que solicitó una pieza especial para un evento con el intérprete de “No hands”, quien no dudó en alabar el talento pictórico en Instagram, impulsando la carrera del mexicano a otro tipo de público.

“Con mis retratos yo represento mi forma de ver a las personas, si considero cierto personaje tiene determinadas características me gusta resaltar eso, plasmar lo que yo veo, hay a quienes les gusta y otros no. Hace poco hice una imagen de Donald Trump quitándose la máscara y debajo está Hitler o Putin, con esa pieza sentí una gran responsabilidad de dar voz a muchas personas”.

Entre sus obras más recientes también destacan la serie “Lords of the rings” dedica a leyendas de la NBA como Michael Jordan, Scottie Pippen, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Stephen Curry, Dennis Rodman, LeBron James o Shaquille O’ Neal, por ejemplo.

“De mis inicios a lo que hago ahorita mi técnica ha mejorado mucho, todo ha sido un proceso. Me gusta que me critiquen cuando se enfoca a algo constructivo. Al principio era muy conocido por los retratos, ahora hice algo para Kevin Hart jugando pókar, son imágenes en situaciones no solo rostros, he salido de mi área de confort, siempre me han gustado los retos”.

Fuera de la norma

Siendo egresado del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Pako decidió instalarse en San Diego, Estados Unidos, para echar andar su carrera artística de manera profesional, iniciativa que a la fecha sigue dando frutos.

“La carrera del arte es difícil, pero cuando sabes que algo es tu pasión estás en un buen camino, adoro pintar y hacer cosas con mis manos. Cuando me fui el panorama en Guadalajara no era tan reconocido, ahora veo que la ciudad se está posicionando, supe que vino Mr. Brainwash para hacer un mural en el CUAAD, señal de que las cosas se están haciendo bien”.

A partir de 2011, Pako Pablos comenzó a tener popularidad a través de redes sociales por la singularidad de sus obras hasta llevarlo a plataformas y colaboraciones en el Festival de Cannes, en Francia en 2013, por ejemplo.

“Empecé como todos, sin nada, sin saber qué hacer. Estados Unidos es un país muy comercial, se dicta por lo que las modas dicen, en México somos más apegados a las tradiciones, llegué a un mundo diferente, a un contraste cultural, me tuve que adaptar, como artista tienes que saber las tendencias, los colores y materiales que se utilizan”.

El tapatío destaca que a diferencia de otras profesiones en las que la bolsa laboral siempre está abierta, en el arte el futuro es incierto hasta para un artista consolidado, situación que podría solucionarse dando apoyo y atención especializada a niños que muestran inmediatamente habilidades artísticas.

“Si existiera una plataforma en la que se inculcara el talento artístico para niños, principalmente, que no tienen las mismas oportunidades que yo, sería algo genial. A mí nadie me inculcó el arte de esta forma, lo hice solo. En Estados Unidos si tienes talento para el deporte, arte o lo que sea, te focalizan a un grupo especial, te empiezan a motivar, te pagan para que tengas las bases y fundamentos para que puedas explotar todo tu talento, algo así falta en México”.