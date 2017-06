Antojos en el embarazo podrían llevar al sobrepeso

Son producidos por los cambios metabólicos y hormonales de la gestación

CIUDAD DE MÉXICO (09/JUN/2017).- Los antojos en el embarazo son consecuencia de los cambios metabólicos y hormonales que perciben las mujeres durante esta etapa, sin embargo es importante satisfacerlos con moderación, pues de no hacerlo podría llevar a la futura mamá a presentar problemas de sobrepeso o complicaciones en el parto.



El ISSSTE a través de su blog oficial informa que es un hecho que casi todas las embarazadas tienen antojos, incluso un alto porcentaje afirman tener gusto por alguna comida en especial.



"Los caprichos al paladar pueden ir desde helados, galletas, pasteles hasta alimentos picosos como paletas, tamarindos o fruta enchilada, entre otros".



En esta etapa, agrega, son muy comunes los antojos, y si se conceden brinda placer y equilibrio a la futura mamá, pero no sólo se debe saborear aquellos que son saludables sino que es importante estar lejos de los alimentos con muchas calorías y grasas.



Así como tratar de controlar los ataques de hambre, "pues te pueden llevar a padecer problemas de sobrepeso o complicaciones en el parto".



En ese sentido, resalta que para reducir los antojos no sanos es aconsejable no saltar el desayuno, hacer ejercicio y contar con apoyo emocional, toda vez que son justo las emociones las que hacen que se busque la comida.