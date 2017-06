Cómo pedirle el divorcio

Sin importar quién los inicie, sería bueno saber cómo tratar un tema tan sensible

CIUDAD DE MÉXICO (07/JUN/2017).- Sólo 69% de los divorcios son iniciados por mujeres en Estados Unidos. Y aunque los divorcios son horribles, sin importar quién los inicie, sería bueno saber cómo tratar un tema tan sensible con quien tienes la idea de separarte.

Pide una separación primero: Ningún divorcio es fácil, pero es aún más complicado cuando hay niños involucrados. En lugar de pedir el divorcio así como tal, pide una separación primero. Así los términos serán relativamente más amigables y tendrán tiempo para familiarizarse con la situación a futuro.

Sin mencionar que abre más posibilidades, por ejemplo, la forma de arreglar los problemas a través de terapia, tiempo, distancia, etc.

Sé directa: Sé que no es fácil decirlo, pero no trates de darle muchas vueltas al asunto. No es romper con un novio de 3 días, pero tampoco es el fin del mundo. No empieces con frases típicas como "no eres tú, soy yo," y mucho menos busques un culpable. En un divorcio, o en cualquier término de relación, existen 2 culpables. Darle vueltas al asunto no es la forma de ablandar las cosas… al contrario.

Sé honesta: Si tu pareja dijo algo muy feo o si te engañó, dile exactamente qué es lo que está pasando por tu mente. "Ya no puedo con la forma en que me tratas" o "es imposible superar esta situación". Créeme, si eres la que va a dar la mala noticia, él querrá saber porque. Y aunque expliques con detalles, la verdad es que nunca lo va a entender, así que sólo te queda una cosa: ser honesta.

Confiesa: Una infidelidad es la peor forma de terminar una relación… pero si es algo que cometiste, lo mejor es confesar. En primer lugar no sólo haces por ti (y tu salud mental), sino también por el estado mental del otro.

Hazlo: No seas de esas parejas que hace el sacrificio de su felicidad por sus hijos. Tu vida cuenta y si no estás feliz, hazlo saber. Es posible que antes de dar ese paso tomen terapia o incluso lleven a cabo todos nuestros tips, pero si al final del día no pueden superar los problemas, o los problemas ensombrecen las cosas buenas, es importante que no te quedes con las ganas de pedir el divorcio.