Trucos para controlar los antojos

El buen control de la mente mantiene a las personas lejos de estas tentaciones

CIUDAD DE MÉXICO (06/JUN/2017).- Los antojos no son divertidos y la mayoría de las veces son inevitables. Y ceder ante la tentación de vez en cuando es válido, pero la mayoría de las veces son el enemigo principal de nuestro peso. La buena noticia es que, aunque los antojos son difíciles de controlar, rara vez duran más de media hora. Entonces, si puedes recuperar el control de tu mente, seguro podrás con ellos.

Sal a caminar

Los antojos llegarán cuando estés cansada y estresada. Por fortuna, el ejercicio puede aumentar tus niveles de energía y tu estado de ánimo. Una pequeña caminata es todo lo que necesitas para disfrutar los beneficios.

Toma un respiro

La próxima vez que sientas un antojo llegar, haz la técnica de respiración del yoga. Inhala profundamente por cuatro, luego mantén la respiración por siete y exhala en ocho. Repite cuatro veces. Este ejercicio te ayudará a poner en pausa tu vida por un momento y combatir la "necesidad" de tu cuerpo de comer algo. Además es una técnica buenísima para relajarse.

Come algo limpio

Tener el antojo de un dulce o chocolate no siempre es el resultado de aburrimiento o estrés. Si no has comido en un buen rato, los niveles de azúcar disminuirán. Lo mejor es que comas una combinación de carbohidratos complejos y proteína, como una manzana con una pequeña pieza de queso. Una vez que tengas la gasolina, tu cuerpo empezará a funcionar bien de nuevo.

Toma agua

Toma un vaso de agua y empieza a darle sorbos. Cada vez que tengas un antojo malo (como de pastel de chocolate), toma un vaso de agua en media hora. No es inusual confundir el hambre con la sed, así que sólo debes descartar lo que te hace daño.

Toca tu oreja

Sonará sorprendente, pero ciertos puntos de acupresión en el oído suprimen el apetito y los antojos. ¡Inténtalo! Sólo tienes que presionar gentilmente el punto del hambre por un minuto y los antojos deberían desaparecer como por arte de magia.

Toma el celular

Aunque te consideres una estrella en el multitasking, tu cerebro tiene un límite para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por eso se dice que puedes jugar Tetris por tres minutos cuando te ataquen los antojos. ¿No te gusta el Tetris? ¿Qué hay del candy crush?