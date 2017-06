Claves del domingo electoral

Después de los comicios de este domingo, queda el tablero político rumbo a las elecciones presidenciales de 2018

GUADALAJARA, JALISCO (04/JUN/2017).- Tras este domingo, la mesa estará puesta para las elecciones presidenciales de 2018. Hoy, están llamados a votar 20 millones de mexicanos. Se eligen tres gobernadores -Nayarit, Estado de México y Coahuila-, 270 alcaldes (Nayarit, Veracruz y Coahuila) y 55 diputados locales (Nayarit y Coahuila). Entre las tres gubernaturas, se juega una bolsa presupuestal que asciende a los 323 mil millones de pesos. Cuatro elecciones que cuestan más de cuatro mil millones de pesos en total; un promedio de 200 pesos por elector, de acuerdo a los datos de la Consultora Integralia.

Primera clave: la tasa de participación. En entrevista el viernes pasado, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), me decía: no hay clientelismo que pueda con las altas tasas de participación. Por ejemplo, en el Estado de México, en la elección a gobernador de 2011, fueron a votar 4.8 de los 10.6 millones registrados en la lista nominal. Una tasa de participación del 46 por ciento. Si el porcentaje de votación supera los 50 puntos, fenómeno que no ha ocurrido en el pasado, el PRI tiene altas posibilidades de perder su gran bastión político. Morena, que es el partido mejor colocado para arrebatar el Estado de México al PRI, necesita alta votación, sobre todo en enclaves históricos de la izquierda: Netzahualcoyotl, Ecatepec o Texcoco. Un efecto similar podría darle la victoria al PAN en Coahuila.

Segunda clave: el voto útil. Las elecciones en Nayarit y Coahuila obedecen al histórico patrón electoral en México: comicios bipartidistas. En Nayarit, la pugna es entre la alianza PAN-PRD, con su candidato Antonio Echevarría, y el candidato del PRI, Manuel Cota. Lo mismo en el norte, en Coahuila, Guillermo Anaya del PAN contra Miguel Ángel Riquelme del PRI. En estas dos entidades, el desplazamiento de los electores producto del voto útil, ya ocurrió. En el Estado de México, Delfina Gómez, candidata de Morena, necesita de la caída electoral de Juan Zepeda, candidato del PRD que registró entre 16 y 21 puntos en las encuestas. Es decir, el bloque de las izquierdas en el Estado de México registra, de acuerdo a un promedio de las encuestas públicas, entre 47% y 54 por ciento de la intención de voto. El PRI necesita que Zepeda obtenga los votos que le marcan las encuestas y que la maestra Gómez no pueda seducir al votante perredista que quiere ver al PRI fuera del palacio de Gobierno en Toluca. Por los careos que publica Reforma, es claro que la depositaria del voto útil en un escenario polarizado sería Morena.

Tercera clave: la funcionalidad o disfuncionalidad de las viejas estructuras en dos estados que no han experimentado alternancias. También en vínculo expreso con la tasa de participación, la elección de este domingo demostrará si las estructuras clientelares y partidistas del PRI siguen teniendo la eficacia de antaño. Particularmente en el Estado de México, donde la capacidad de movilización de electores es fundamental. Otro factor en la estructura es los representantes de casilla, en un Estado con más de 11 millones de electores en el padrón y una votación estimada de más de cinco millones de electores.

Cuarta clave: la fragmentación. En el Estado de México existe una sui generis composición electoral. Es un Estado sin alternancia, pero que eso no significa hegemonía incontestable del PRI. Tanto la izquierda, como Acción Nacional, tienen corredores de población muy importantes que respaldan sus proyectos políticos. El PRI apuesta porque se mantenga la fragmentación y, esa condición, le permita retener el Estado de México. Morena necesita que se polarice entre dos la elección: cambio y continuidad.

Y última clave: la violencia y la sensación de inseguridad. Es casi un hecho científico el vínculo entre abstencionismo y percepción de inseguridad. Aunque, como se demostró en Jalisco luego de los hechos del primero de mayo de 2015, no necesariamente eso implica que los electores que se quedan en su casa sean los que demandan cambio. También puede existir un efecto refugio de los simpatizantes del partido en el Gobierno o de la continuidad. No parece que la violencia vaya a ser un actor protagónico en los comicios de hoy, sin embargo, siempre es una variable en la ecuación como vimos en 2015. Hoy se define el último round rumbo a 2018. El Estado de México hizo Presidente a Enrique Peña Nieto y el PRI lo necesita para tener alguna posibilidad de retener Los Pinos. Es un día también para medir la fuerza de Morena como principal partido de oposición y ver si el efecto repunte del PAN, que proviene de 2016, se puede mantener en 2017. Tras este domingo, la mesa de ajedrez rumbo al 18 estará puesta.