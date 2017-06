La opción segura

Ponderar la seguridad siempre será un acierto, es por eso que este sedán comanda su segmento en dicha materia

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUN/2017).-

Diseño

El reciente remozamiento le otorga al nuevo Toyota Corolla 2018 una nueva cara, que a muchos no gusta, pero es atrevida y con personalidad. Los faros son largos y la parrilla hace una especie de “pico”, que aunado a fuertes trazos y líneas caprichosas dan un conjunto interesante.

Espacio

Cuatro ocupantes tendrán espacio suficiente, más un quinto sería demasiado para la capacidad que ofrece este Corolla. Aún así no sería del todo descabellado incluir a un acompañante de estatura baja, gracias al bajo túnel de escape central.

Equipo y terminados

Los terminados podrían ser mejores, sobre todo en los plásticos, pues las vestiduras incluso ofrecen costuras aparentes. El equipo es generoso y se cuenta con lo indispensable y más para un viaje largo.

Motor

Una sola configuración para el amplio portafolio de este producto en particular. Se trata de un bloque de cuatro cilindros y desplazamiento de 1.8 litros, con potencia de 140 caballos y torque de 126 libras-pie.

Dirección y cambio

El volante se desplaza de manera suave, pero no es del todo rápido, por el enfoque al confort. La caja es una automática CVT, por lo que no hay marchas predeterminadas; tiene bajo consumo de gasolina.

Cajuela

Contar con 369 litros es sin duda una ventaja. Esto permite el desarrollo de labores cotidianas e inclusive se podría realizar un viaje largo, siempre y cuando se lleve equipaje de manera moderada.

Seguridad

Sin duda es lo mejor de este vehículo, que con 10 bolsas de aire se coloca por encima de los demás. No solo por las bolsas, también por frenos ABS; cámara de reversa; indicador de presión de neumáticos; anclajes para asientos de infantes, entre otros muchos componentes más.

Manejo

Es un auto cómodo que anda muy bien por los asfaltados, incluyendo la carretera. Es verdad que el manejo puede resultar un tanto aburrido, pero se obtienen otros atributos. Además el modo Sport y las paletas detrás del volante mejoran las sensaciones comunes de conducción.

Valor por tu dinero

El precio de esta unidad es de 373 mil 700 pesos. No obstante el balance del coche es positivo, por seguridad; manejo; confort y equipo. De querer algo igual de seguro, se puede adquirir la segunda versión de este coche, aunque a costa de menor equipo.

Durabilidad

Seguramente se trata de un vehículo durable, no por nada se trata del coche más vendido en todo el mundo. La confiabilidad es innegable, por lo que este coche en particular no debe sufrir en este aspecto.