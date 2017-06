Lo que un hombre quiere que sepas, pero que no te dirá

Hay formas de volver la intimidad más placentera, no dudes en comentarlo

CIUDAD DE MÉXICO (01/JUN/2017).- Con eso de que a los hombres no les gusta comunicarse demasiado, termino preguntándole a otros lo que pudimos habernos ahorrado por años. Quizá no todos piensen lo mismo (porque no son iguales), pero te aseguro que hay un patrón.

Quiere complacerte

En realidad le importa que disfrutes el sexo con él. Y su propia experiencia se ve afectada por la tuya. Así que, si hay formas de volver la intimidad más placentera, no dudes en comentarlo. Esto incluye desde posiciones e higiene, hasta prácticas, cambios y lenguaje.

Si está cometiendo errores, ¡dile! No tengas miedo de destruir su ego. Siempre y cuando tengas la delicadeza y asertividad para decir las cosas, no temas en ser sincera.

Quiere que haya más contacto

Siempre va a querer más. Y con contacto no me refiero al sexo (aunque no va a decir que no), sino al contacto físico en general. Asumiendo que es algo que te gusta, tocarse, tanto sensual como eróticamente, es una excelente forma de crear intimidad y sincronía.

Entonces, si te gusta tocar o ser tocada, hazlo. Si no lo disfrutas, explica porque. Recuerda, el contacto físico es un aspecto importante en una relación, y si lo evitas, levantarás confusión y dudas.

Y si hay alguna forma en específico en la que te gusta ser tocada, sé específica. Te recuerdo que ningún ser humano sabe leer la mente, y a menos que le digas con detalle qué es lo que quieres, jamás se va a enterar.

El sexo es más que sexo

La conducta y presunción de jóvenes adolescentes nos ha orillado a malentender que los hombres adultos meterían lo "suyo" en cualquier persona, en cualquier lugar, y jamás se darían cuenta de los detalles.

Afortunadamente esto no es verdad en la mayoría de los adultos (aunque no en todos). La mayor parte de los hombres quieren sentir una conexión emocional durante el sexo. Algunos prefieren besar y abrazar, y otros simplemente quieren acurrucarse después del sexo. Si a tu galán no le gusta hacer eso, podría ser por una razón alterna. ¿Por qué no preguntas?

La mayoría de los hombres tienden a involucrar sus manos y su boca. No se apresuren al sexo, ¡disfrútenlo!

Tal vez quiera que lo muerdas

El erotismo humano incluye el instinto de morder. Si no te gusta sentirte como vampiro, no deberías sacrificarlo, pero si es algo que puedes aceptar, ¿por qué no intentarlo? Yo te recomiendo morderlo en el cuello cuando está dentro de ti o durante el juego previo. A menos que sea algo que no le guste en lo absoluto, te aseguro que lo va a disfrutar.

Quiere responder tus preguntas

¿Qué quiere tu pareja en la cama? Si tienes curiosidad, te animo a preguntarle a él mismo. Es tan fácil como decir: "Amor, ¿qué te gustaría que hiciéramos en la cama?" Las posibilidades de que sea honesto contigo son altas… no sólo porque sea hombre, sino porque él verá una oportunidad de llevarlo a cabo.

Si te dice que no sabe lo que quiere, tienen la oportunidad de explorar y experimentar cosas nuevas hasta encontrar algo que les guste.