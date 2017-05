Redes sociales aumentan el riesgo de bullying en adolescentes: especialistas

El aparato digital se convierte en un espejo que no refleja su imagen fiel pero le sirve para fingir

CIUDAD DE MÉXICO (31/MAY/2017).- Aunque el fenómeno del bullying ha trascendido por varias generaciones, el uso de Internet y las redes sociales ha potenciado sus efectos y su alcance, y actualmente, junto con la educación en la familia, podría derivar en conductas de riesgo en quienes lo padecen, coincidieron expertos de la UNAM.

Para la psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Yolanda Bernal, las personas más propensas a los efectos del acoso son los adolecentes, pues además de presentar cambios físicos, cognitivos y morales propios de su desarrollo, en ocasiones caracen de atención y disciplina en casa y en las escuelas.

Señaló que leer un libro o practicar algún deporte son actividades menos frecuentes entre padres e hijos, dado que "ya no existe el modelo tradicional de familia; ahora son monoparentales, uniparental, o poliamor. Es un transmisor de valores y si en la misma familia hay actos violencia, éstos se reproducen".

La especialista indicó que el factor que más influye en los jóvenes son los medios de comunicación, de los cuales las redes sociales han cobrado importancia especial en las relaciones interpersonales, pues el aparato digital se convierte en un espejo que no refleja su imagen fiel pero le sirve para fingir.

Por su parte, la maestra en Psicología por la máxima casa de estudios, Concepción Zamora, dijo que gracias a las redes sociales, el alcance de los abusos es mayor, dado que "la viralidad de fotos y videos ejerce presión en los jóvenes, un acto de burla o violencia llega a más personas".

A su vez, el jefe del programa Call Center UNAM, Francisco Martínez León, consideró que la información que circula en dichos medios es violenta, pero debido a la frecuencia con la que se ven contenidos de este tipo, el fenómeno se ha normalizado.

"A la sociedad ya no le interesa su prójimo, nos estamos acostumbrando a la violencia diaria, y ganar likes y retuits por subir el video de una pelea; es lo que da popularidad entre los chicos", aseveró.

Puntualizó que "en el momento en que para ti mismo lo que hace la otra persona no te gusta, hay que decir no; no tenemos que llegar a soportar un acoso más grande. Una mala interpretación de la realidad puede llevar a situaciones más graves".