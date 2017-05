Tradición a la vanguardia

Rosario Mendoza, la diseñadora de modas que se ha consolidado como una de las mujeres clave en el desarrollo de la industria de la moda mexicana a nivel mundial

GUADALAJARA, JALISCO (28/MAY/2017).- El trabajo de Rosario Mendoza no solo ha llegado a las pasarelas de mayor prestigio internacional. A través de su firma, Takasami, ha sumado galardones únicos en la historia de México gracias al rescate de los bordados tradicionales y materiales como la manta.

Recién ha sido reconocida por la organización Women Together en alianza con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unicef, pero en su trayectoria premios como el Emmy ya habían puesto de manifiesto el compromiso de Rosario Mendoza por impulsar a las mujeres desde lo laboral, de pelear porque el trabajo artesanal de las comunidades indígenas sea valorado patriótica y económicamente.

El reconocimiento que la ONU ha hecho a Rosario Mendoza no es cualquier galardón, figuras como Malala, Hilary Clinton, Shakira o Angelina Jolie han sido homenajeadas con este distintivo que aplaude la labor humanitaria y en este caso, desde la trinchera de la moda, la firma Takasami figura como un ejemplo del emprendurismo laboral en las mujeres que cada vez adquiere más fuerza en México y América Latina.

Si algo caracteriza a Rosario Mendoza como diseñadora de modas es su carácter como visionaria, de atreverse a idear y poner en marcha proyectos que en su momento parecían imposibles de consolidar como la modernización de las prendas indígenas y folclóricas a las tendencias actuales y totalmente usables en las actividades cotidianas.

“He recorrido diferentes estados del país donde hay etnias y mujeres que trabajan con sus manos bordados, me he sentido atraída y comprometida con ellas a trabajar juntas, veo esa gran labor que hacen y que no es bien renumerada y reconocida. Siempre he pensado en cómo puedo involucrarlas para crear prendas vendibles, que su talento no solo quede en una servilleta, que sus bordados realmente estén en una prenda contemporánea”.

Hilo por hilo

La firma Takasami se ha convertido en sinónimo de la moda más tradicionalista y vanguardista de México, de como una empresa nacida en Jalisco ha involucrado al arte plástico en los textiles de elegantes vestidos para reflejar los edificios, paisajes y personajes más icónicos del país. Más allá de presumir su estatuilla del Emmy ganada en 2012, Rosario prefiere hablar del impacto que sus creaciones han tenido en el mundo, de cómo un par de vestidos han sido capaces de parar el tráfico en las calles de Shanghái.

Pero antes de que los reconocimientos mundiales llegaran, Rosario Mendoza -originaria de Michoacán y radicada en Guadalajara desde 1978- se enfrentó a diversos obstáculos como la crisis económica de 1994. Antes del nacimiento de Takasami, la diseñadora vio cómo su primera tienda enfocada a los accesorios y sombreros desapareció por completo ante la llegada de productos asiáticos pese a distribuir en almacenes de prestigio como El Palacio de Hierro, Liverpool y Fábricas de Francia.

“Fue uno de los golpes más terribles que tuve. Yo fabricaba accesorios para dama y le vendía a las grandes tiendas departamentales, tenía un espacio donde brindaba clases de arte manual. Llegué a tener más de 250 mujeres que trabajan en el taller y otras que se llevaban trabajo para apoyar a otras. Con la entrada de productos de origen asiático no pude ser competitiva con el precio, las tiendas me dejaron de comprar. Tuve que liquidar a todas las trabajadoras, solo me quedé con una persona”.

Viendo ese episodio a la distancia, Rosario Mendoza considera fue el cambio que definiría por completo su relación con la moda y emprender un nicho de negocio que siempre había estado frente a sus ojos: su amor por las prendas bordadas, por la manta.

“Pensaba que estaba derrotada, que no tenía nada más que hacer. Ahí cambié a la ropa, tenía que buscar algo que no existiera en el mercado, que pudiera hacer y estuviera en mis posibilidades económicas. Yo hacía mucha de mi ropa con manta, pensé que era un nicho, a muchas personas les gustan mis prendas, se interesaban”.

Rosario recuerda que la idea que antes se tenía de la ropa con “estilo mexicano” se limitaba solo a la folclórica, a los excesos de volantes, escarolas y textiles pesados, prendas con las que las mujeres se sentían disfrazadas para celebrar los días patrios.

“Visualicé ropa que fuera más usable con un tono neutro como es la manta”, destaca la diseñadora al memorar que de los cuatro tipos de manta que existían ninguna se adaptaba a las necesidades que ella buscaba para hacer de la manta y el bordado algo realmente comercial y atractivo para las generaciones juveniles.

“Tuve que crear mis propias telas. Cuando los estudiantes de diseño me dicen que no encuentran los materiales, yo digo que deben buscar la forma de inventarlos, no todo está hecho, siempre hay algo que mejorar. Crear mis telas fue parte del éxito de Takasami, eran mantas con diseños muy vanguardistas, llegamos a tejer manta gruesa con licra, para una boutique en Europa con tela artesanal, unimos la rusticidad de la manta con lo novedoso de la licra”.

Consolidación

Segura de las oportunidades creativas y comerciales que Guadalajara tenía en la industria de la moda nacional apoyándose de los talentos emergentes independientes y de las escuelas de diseño, Rosario comenzó adentrarse más a los movimientos del panorama modisto al integrase a la Cámara del Vestido de Jalisco, organismo en el que fue presidenta, apostando por un discurso que defendiera a los productos locales, frenar la venta ilegal de prendas y ofrecer plataformas de proyección a los nuevos diseñadores.

“Fue un gran compromiso el poder aportar a mi sector ideas de cómo el diseño era parte importante en la confección. Me enfoqué mucho en las universidades y los jóvenes, para darle ese valor al diseño, que también se hablara del diseño como una parte fundamental de la economía y generación de tendencias”.

Posterior a este ejercicio en la Canaive, Rosario Mendoza dio otro gran avance en la consolidación de la industria modista de Jalisco: crear y coordinar el primer Consejo de la Moda que por primera vez unía iniciativas y talentos de las Cámaras de Joyería, Calzado, Textil y Vestido.

Proyección única

En la historia de Takasami figuran dos momentos cruciales que no solo pusieron a Rosario Mendoza como una diseñadora internacional, sino a la moda mexicana como un estilo e industria capaz de reflejar en las prendas toda una identidad cultural.

Así es como llegó Shanghái en 2010, año en el que México fue invitado de honor en su Feria Universal, evento en el que Takasami mostró algunos de sus vestidos más icónicos como el dedicado a José Clemente Orozco en el faldón recordando la obra “El hombre de fuego”. El atuendo llamó tanto la atención que meses después Rosario Mendoza fue la responsable de clausurar el Fashion Week de Shanghái junto al diseñador de joyería Sergio Bustamente.

Un año después, Guadalajara figuraba como sede de los Juegos Panamericanos de 2011 y Takasami fue la marca encargada de crear más de tres mil vestuarios con características mexicanas para el acto inaugural.

Sorpresivamente, la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión Estadounidense consideró que la confección y colorido de las prendas merecían ser reconocidos con el Emmy, el único que México tiene desde la trinchera de moda.

“El proyecto no me asustó, para mí fue un compromiso. Si no lo hago yo en este momento se perdería una gran oportunidad de mostrar al mundo quienes somos, de que somos capaces. Jamás pensé que me fueran a premiar por algo que me gusta hacer, que me pagaron por hacerlo. Es el único Emmy que hay en México”.