Ser un agente de cambio

El tapatío Diego Vargas, a sus 22 años, participa en un atractivo esquema impulsado por MTV LA y la ONU donde la propuesta máxima es la inclusión y beneficio para personas refugiadas

GUADALAJARA, JALISCO (28/MAY/2017).- La televisión no sólo cumple con la función de entretener, también forma un vínculo directo con la inmediatez para desarrollar ideas o programas a beneficio de las sociedades convulsionadas por distintas problemáticas como la violencia, la pobreza y en los últimos años, el desplazamiento, es el caso de la región de Centroamérica, donde a diario decenas de migrantes deciden irse de sus países para buscar un futuro mejor.

Conscientes de ello, es que la cadena MTV Latinoamérica lanzó la convocatoria “Agentes de cambio” en colaboración con La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el músico J Balvin. A finales del año 20016 realizaron un concurso en toda América Latina donde participantes de distintos puntos hicieran propuestas en beneficio de los refugiados, que fueran incluyentes y de fácil acceso para ellos.

El ganador de esta campaña internacional resultó ser el tapatío Diego Vargas de 22 años, estudiante de la carrera de Nutrición -quinto semestre- de la Universidad de Guadalajara. “Fue todo un shock de emociones, de ganas de seguir haciendo cosas benéficas para las poblaciones vulnerables”, comparte el joven, quien ganó gracias a su idea de proponer a los refugiados y sus familias, una dieta balanceada con bajo presupuesto, pues la mayoría de los inmigrantes viven al día y con muy poco dinero.

“Yo no buscaba la oportunidad de meterme a ningún concurso, de hecho estaba viendo el reality de ‘Acapulco Shore’ y en un anuncio de J Balvin avisando de la campaña, me interesé. Siempre me ha gustado ayudar a las poblaciones vulnerables, realmente no sabes en qué condiciones viven, pero ellos siempre tratan de salir adelante. Chequé la convocatoria, términos y condiciones, vi que decía que podía hacer un video, días antes de ver la campaña, yo ya había hecho uno en la escuela y les gustó mucho, utilicé la misma táctica para entrar al concurso, quise investigar sobre si ACNUR contaba con especialistas en nutrición, al parecer no y puse mis conocimientos en práctica”.

Para los concursantes también estaba la posibilidad de hacer un ensayo o presentar una imagen plasmando la idea central, sin embargo, Diego encontró la mejor comunicación en video. “Plasmé una idea mía que de alguna manera pudiera ayudar a refugiados de Guatemala, Honduras y El Salvador que llegan a México. La propuesta es la educación nutricional, me di cuenta que no había una atención sobre la nutrición en los refugios y los albergues”.

“Además, ellos no cuentan con ese conocimiento sobre los alimentos que pueden consumir para tener un mejor aprovechamiento. Ellos tienen hasta cinco o 10 pesos y los utilizan para transportarse o hidratarse. Entonces, a veces le dan poca importancia al alimento. Un bote de frijoles con tortillas para nosotros puede ser simple, pero realmente hay mucho aporte que ellos pueden aprovechar y no es caro”.

Diego también buscó con su idea promover la actividad física y que los mismos miembros de la comunidad participaran para que no se sintieran excluidos, “que los mismos vecinos de la zona los hagan sentirse como en casa, con todas las historias que cargan ellos, necesitan ánimos para seguir adelante con sus vidas”.

Hizo también un pequeño recetario pensando en alimentos que se pueden adquirir a muy bajo costo y pensando en los niños -los hijos de los refugiados-. “No sabemos si de repente se quedan en México o van en busca de otros lugares, lo que sí es verdad es que la obesidad está dominando el mundo junto con la diabetes, y si a los niños le enseñamos buenos hábitos, jugando, que es como ellos aprenden, podemos generar un bien para todo el país”.

Como parte del premio, Diego ya viajó a Tabasco y se reunió con encargados de albergues -como “El Colibrí”- y refugiados principalmente de Centroamérica para dar a conocer su proyecto. Tiene todo el apoyo de MTV y espera seguir generando vínculos con ACNUR y los involucrados para que esto no sólo se quede como parte de un proyecto televisivo en pro de los refugiados. “Si me gustaría que siguiera la idea, no he tenido todavía la oportunidad de platicar bien con ellos, pero desde un principio quedó su apoyo claro. Yo también he hablado aquí con gente de la Universidad, con el rector del CUTonalá y los profesores, ellos también pueden darme apoyo”.

Jóvenes haciendo el cambio

Diego ha estado muy apoyado por su familia; es el segundo de tres hermanos y siempre ha tenido el deseo de ayudar al prójimo, cree que los jóvenes en general deberían preocuparse por quienes están en su entorno. “Hoy en día los jóvenes como que son conformistas, quieren ir a la escuela y obtener su título, pero no ven más allá de sus capacidades, eso era lo que a mí me pasaba, pero realmente se puede, no soy el más estudioso o el más flojo, pero si te lo propones y quieres lograr cosas, lo vas a lograr, no de un día para otro, pero va a suceder”. Después de terminar su carrera Diego quiere viajar a Europa y especializarse en Nutrición Comunitaria, que no le gustaba de principio hasta ahora que se involucró de lleno a raíz de esta convocatoria.

Saber más

J Balvin es una de las máximas estrellas de la música, pero también es un promotor de causas sociales, cuenta con una fundación que se llama “La Familia” donde hay distintos programas de apoyo enfocados a los niños que tienen enfermedades como el cáncer. En tanto ACNUR sigue siendo factor de cambio para sensibilizar a las sociedad sobre la problemática de los desplazados. Entre 2011 y 2016, México ha tenido un aumento de solicitudes de asilo de 1000%, la mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala.